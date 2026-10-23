Pune Viral Video: ₹300 किराया देने से इन्कार, ऊपर से पुलिस में फंसाने की धमकी! पुणे की IT प्रोफेशनल का वीडियो वायरल, इंटरनेट पर बवाल

Maharashtra News: पुणे के हिंजवड़ी आईटी पार्क फेज 3 से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला आईटी प्रोफेशनल ने कैब ड्राइवर को 300 रुपये किराया देने से साफ इनकार कर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि राइड पूरी होने के बाद जब ड्राइवर ने 300 रुपये मांगे, तो महिला ने उसे पुलिस में झूठे केस में फंसाने की धमकी दी. इतना ही नहीं, महिला कथित तौर पर अपनी 10 लाख रुपये की कार का रौब झाड़ती हुई भी नजर आई. इस घटना के सामने आने के बाद इंटरनेट पर लोग जमकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.

हिंजवड़ी आईटी पार्क में किराए को लेकर हुआ विवाद

घटना पुणे के मशहूर हिंजवड़ी आईटी पार्क फेज 3 की है, जहां एक कैब ड्राइवर और महिला पैसेंजर के बीच बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ड्राइवर ने ड्रॉप करने के बाद महिला से 300 रुपये का फेयर मांगा था, लेकिन महिला ने पैसे देने से मना कर दिया. जब ड्राइवर ने बार-बार गुहार लगाई कि उसे ये पैसे अपने घर ले जाने हैं और इसी से उसके परिवार का गुजारा चलता है, तब भी महिला अपनी बात पर अड़ी रही और बहस बढ़ती चली गई.

टीसीएस आईडी और फॉल्स केस की धमकियों का आरोप

सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे दावों के मुताबिक, यह महिला कथित तौर पर जानी-मानी आईटी कंपनी टीसीएस (TCS) में काम करती है और उसका आईडी कार्ड भी वीडियो में देखा गया. आरोप है कि बहस के दौरान महिला ने अपनी गाड़ी की कीमत का हवाला देने के साथ-साथ ड्राइवर को पुलिस और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी भी दी. हालांकि, इन तमाम वायरल दावों और आरोपों की अभी तक किसी भी आधिकारिक पुलिस स्टेशन, टीसीएस या रैपिडो (Rapido) द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए पूरी सच्चाई सामने आने के लिए जांच का इंतजार किया जा रहा है.

Women used Rapido Service in Pune but didn’t pay bill. On top of it, she is threatening driver for false cases. She is from TCS and you can see misuse of PoSH Training outside office. Therefore, never help these women. https://t.co/tpijGieLtr — The Hunter (@TheHunterBNS) October 22, 2026

गिग वर्कर्स का फूटा गुस्सा, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस पूरी घटना ने सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि कैसे कुछ लोग दिन-रात 12 से 14 घंटे मेहनत करने वाले गिग वर्कर्स और ड्राइवर्स के साथ बदतमीजी करते हैं. यूजर्स का कहना है कि पढ़ाई-लिखाई और अच्छे प्रोफेशन में होने के बावजूद इस तरह का एटीट्यूड और पैसे न देने की जिद बेहद शर्मनाक है. यह मामला इस बात पर भी जोर देता है कि समाज में हर किसी को, चाहे उसकी जेंडर या पोजीशन कुछ भी हो, कानून और नियमों का सम्मान करना चाहिए तथा किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

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