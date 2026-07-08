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Pune Building Collapse: पुणे में बारिश बनी आफत! देखते ही देखते भरभराकर गिरी इमारत; 16 लोगों के फंसे होने की आशंका

Building Collapse in Pune: पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवाड़ इलाके में बुधवार को एक इमारत गिरने से कम से कम 16 लोगों के फंसे होने की आशंका है. अधिकारियों के हवाले से ANI की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है.

By: Shristi S | Published: July 8, 2026 3:49:00 PM IST

पुणे में बारिश बनी आफत! देखते ही देखते भरभराकर गिरी इमारत
पुणे में बारिश बनी आफत! देखते ही देखते भरभराकर गिरी इमारत


Pune Building Collapse News: महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवाड़ इलाके में बुधवार को एक इमारत गिरने से कम से कम 16 लोगों के फंसे होने की आशंका है. अधिकारियों के हवाले से ANI की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है. यह घटना पिछले कई दिनों से पुणे और आस-पास के इलाकों में हो रही लगातार बारिश के बीच हुई.

फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों और डिजास्टर रिस्पॉन्स यूनिट्स समेत बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं और मलबे में फंसे लोगों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है. इमारत गिरने का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है.

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क्या है अधिकारियों का कहना?

अधिकारियों ने कहा कि भारी मशीनरी का इस्तेमाल करके मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है, जबकि इमरजेंसी रेस्पॉन्डर फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. अधिकारियों ने अभी तक मरने वालों या घायलों की संख्या कन्फर्म नहीं की है, और बचाव अभियान जारी रहने के कारण और जानकारी का इंतजार है. यह इमारत ऐसे समय में गिरी है जब महाराष्ट्र में तेज मॉनसून का दौर चल रहा है, जिससे कई जिलों में बड़े पैमाने पर बाढ़, जलभराव और स्ट्रक्चरल नुकसान हुआ है.

इलाके में पिछले हफ्ते लगातार हुई बारिश

पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में पिछले हफ्ते लगातार बारिश हुई है, जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों से 6,000 से ज़्यादा लोगों को निकालना पड़ा है. इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) के ऑरेंज अलर्ट जारी करने के बाद, पुणे के कुछ हिस्सों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं. इसमें लगातार भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. जुलाई के पहले हफ़्ते में ही ज़िले में औसत महीने की बारिश से ज़्यादा बारिश हो चुकी है, जबकि लैंडस्लाइड और दीवार गिरने जैसी बारिश से जुड़ी कई घटनाओं में कई लोगों की जान चली गई है.

यह ताज़ा घटना मुंबई के मानखुर्द इलाके में भारी बारिश के दौरान तीन मंज़िला रिहायशी इमारत गिरने के कुछ ही दिनों बाद हुई है, जिसमें पांच बच्चों समेत छह लोगों की मौत हो गई थी. मुंबई हाल के सालों में अपने सबसे तेज़ मॉनसून से जूझ रहा है, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से शहर भर में भारी जलभराव, ट्रांसपोर्ट सर्विस में रुकावट और बारिश से जुड़ी कई मौतें हुई हैं.

Tags: building collapseMaharashtrapune rain
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