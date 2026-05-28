बॉयफ्रेंड की हैवानियत! बाल खींचे और जड़े दर्जनों थप्पड़, दुकान में लात-घूंसों से की पिटाई, वीडियो वायरल

Pune Boyfriend Brutality Video: आपने कई ऐसे मामले देखे और सुने होंगे, जिनमें पार्टनर काफी टॉक्सिक होता है. कई बार पीड़ित उसे रोकना तो दूर, आवाज भी उठा नहीं पाता. सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है एक युवक एक लड़की को एक के बाद एक दर्जनों थप्पड़ मारता है. वो यहीं नहीं रुका, उसने लड़की के बाल खींचे और उसे लात-घूंसे मारे. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. यह वीडियो महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवाड़ की बताया जा रहा है. कहा जा रहा है कि लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसे शक के कारण पीटा.

दुकान में घुसते ही दबाया गला

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक एक लड़की को बेरहमी से पीट रहा है. वो दुकान में घुसते ही उसने लड़की को पीटना शुरू कर दिया. उसने दुकान के गेट पर लड़की का मुंह पकड़ लिया. इसके बाद उसका गला कसते हुए तेज-तेज घूंसे मारने शुरू कर दिए. पीड़िता मार खाते हुए शांत रहती है. वो कुछ भी नहीं कहती. वो खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं करती.



बेरहमी से की मारपीट

जब लड़का लड़की को पीट रहा था, तो दुकान में एक छोटा सा बच्चा भी खेल रहा था. वो वहां से भागकर दुकान के अंदर रखे काउंटर के पास छिप जाता है. हालांकि लड़का लगातार लड़की को पीटता रहता है. वो पहले बाल खींचता है, फिर थप्पड़ मारता है. वो लड़की को इस कदर मारता है कि लड़की नीचे तक गिर जाती है. इसके बावजूद वो बार-बार बाहर जाता है और आते ही लड़की को लात और घूंसे मारने लगता है. लड़की उससे कुछ कहती नजर आती है, लेकिन बचाने के लिए खास मशक्कत नहीं करती.

पीड़िता ने नहीं दर्ज कराई शिकायत

ये पूरी हरकत दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि बच्चा काउंटर के पीछे छुपा हुआ है. आरोपी काउंटर के पीछे छिपकर उससे कुछ कहता भी नजर आ रहा है. वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद भी लड़की ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया. उसने इसे आपसी मामला बताते हुए शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया.

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