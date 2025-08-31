Home > देश > Pune: शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, फिर लड़की के घरवालों ने पीट-पीटकर ली प्रेमी की जान

पुणे के पास पिंपरी-चिंचवड़ के संगवी इलाके में एक दर्दनाक मामला सामने आई है। लड़की के घर वालों ने पहले तो युवक को शादी की बातचीत का लालच  देकर घर बुलाया और उसके बाद युवक को बेरहमी से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी।

August 31, 2025

Pune: पुणे के पास पिंपरी-चिंचवड़ के संगवी इलाके में एक दर्दनाक मामला सामने आई है। जहां एक प्रेमी युवक को अपनी जान गंवा कर अपने प्रेम की कीमत चुकानी पड़ी। पुलिस के अनुसार मिली जानकारी, लड़की के घर वालों ने पहले तो युवक को शादी की बातचीत का लालच  देकर घर बुलाया और उसके बाद युवक को बेरहमी से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। मृतक का नाम रमेश्वर घेगट था। वह एक युवती से बेइंतहा प्यार करता था, जो उसकी रिश्तेदार थी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था।

क्या रमेश्वर ऐसा सोचा होगा कभी

मामले में दावा किया जा रहा है कि लड़की के घर वाले इसलिए इस रिश्ते नाराज थे क्योंकि रमेश्वर पर दुष्कर्म और पॉक्सो जैसे कई गंभीर आरोप दर्ज थे। हालांकि इसके बावजूद लड़के और लड़की अपने प्रेम प्रसंग को शादी का रूप देने के लिए अटल थे। शादी के सिलसिले से  लड़की के परिवार वालो ने बीते 22 जुलाई को रमेश्वर को शादी की बातचीत के बहाने अपने घर बुलाया। वहां रमेश्वर अपने माता-पिता के साथ पहुंचा, लेकिन जो हुआ वहां, ऐसा  कभी भी किसी ने नही सोचा होगा। पुलिस के मुताबिक बता दें कि, दोनों परिवारों में थोड़ा बहस हुई और इसके बाद लड़की के पिता प्रशांत सरसार और कई लोगों ने रमेश्वर को एक कमरे में ले जाकर बेरहमी से पीटा डाला।

11 लोगों पर मामला दर्ज

रमेश्वर गंभीर रूप से घायल हो चुका था इसके बाद तुरंत उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया। लेकिन पुरी कोशिशों के बावजुद डॉक्टर उसे नहीं बचा सका। इस घटना के बाद रमेश्वर के परिवार वालों ने पुलिस में मामला दर्ज कराई। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दिया और जिसमें से 9 को हिरासत में ले लिया है 2 आरोपी फरार चल रहा है।

