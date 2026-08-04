Pune Auto Taxi Fare Hike: पुणे में बढ़ गया ऑटो-टैक्सी का किराया, नोट कर लें नई कीमत

Pune Auto Taxi Fare Hike: महाराष्ट्र के पुणे में ऑटो-रिक्शा का किराया 1 सितंबर से बढ़ जाएगा, जिसमें न्यूनतम किराया 30 रुपये हो जाएगा. बढ़ती लागत के बीच यात्री सर्विस की क्वालिटी को लेकर चिंता जता रहे हैं. संबंधित अधिकारियों ने मंगलवार (04 अगस्त, 2026) को बताया कि पुणे जिले में 1 सितंबर, 2026 से ऑटो-रिक्शा का किराया बढ़ने जा रहा है. पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में यात्रा के लिए पहले 1.5 किमी का न्यूनतम किराया 25 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये प्रति किलोमीटर का किराया 17 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है.

रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTA) का यह नया बदलाव 2021 के बाद से चौथी बार किराया बढ़ोतरी है. 5 साल से भी कम समय में, ऑटो-रिक्शा का न्यूनतम किराया 2021 में 18 रुपये से लगभग 67 प्रतिशत बढ़ गया है. यह फैसला सोमवार को पुणे के जिला कलेक्टर जितेंद्र डुडी की अध्यक्षता में हुई RTA की बैठक में लिया गया. नई दरें पुणे जिले में चलने वाले सभी लाइसेंस प्राप्त ऑटो-रिक्शा पर लागू होंगी.

किराये में पहला बदलाव नवंबर 2021 में हुआ था, जब CNG की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद न्यूनतम किराया 20 रुपये और प्रति किलोमीटर किराया 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये कर दिया गया था. एक साल से भी कम समय बाद अगस्त 2022 में RTA ने एक और बढ़ोतरी को मंजूरी दी, जिससे न्यूनतम किराया 23 रुपये और प्रति किलोमीटर दर 14 रुपये हो गए. उसी महीने किराया ढांचे में फिर से बदलाव किया गया और पहले 1.5 किमी के लिए 25 रुपये और हर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 17 रुपये तय किया गया. 30 रुपये और 20 रुपये की हालिया बढ़ोतरी लगभग चार वर्षों में पहला बदलाव है.

विचार के बाद हो रही किराया बढ़ोतरी

इस बाबत डिप्टी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर स्वप्निल भोसले ने कहा कि खटुआ कमेटी की सिफारिशों और पिछले कुछ सालों में ऑपरेशन की लागत में हुई बढ़ोतरी पर विचार करने के बाद किराया बढ़ाने को मंजूरी दी गई है. सभी ऑटो-रिक्शा मीटर को री-कैलिब्रेट करना ज़रूरी है, और जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, ड्राइवरों को यात्रियों से किराया लेते समय आधिकारिक किराया चार्ट दिखाना होगा.

कमेटी ने तय किया नया किराया

ऑटो-रिक्शा यूनियन किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे. उनका तर्क था कि CNG की बढ़ती कीमतें, ज़्यादा मेंटेनेंस लागत, महंगे स्पेयर पार्ट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम और कुल मिलाकर महंगाई के कारण मौजूदा किराए पर काम करना मुश्किल हो गया है. ट्रांसपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, CNG की कीमतें अगस्त 2022 में लगभग 91 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर अब लगभग 96 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई हैं.

पुणे शहर 1.5 लाख ऑटो चालकों को होगा फायदा

इस बढ़ोतरी से पुणे जिले में लगभग 1,50,000 ऑटो-रिक्शा ऑपरेटरों को फ़ायदा होने की उम्मीद है. हालांकि, इससे उन हज़ारों यात्रियों के लिए यात्रा का खर्च भी बढ़ जाएगा जो फर्स्ट और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए ऑटो-रिक्शा पर निर्भर हैं.

ऑटो-रिक्शा मीटर को री-कैलिब्रेट करना अनिवार्य

RTA ने सभी ऑटो-रिक्शा मीटर को री-कैलिब्रेट करना अनिवार्य कर दिया है. ऑपरेटरों के पास इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 1 सितंबर से छह महीने का समय होगा. तब तक ड्राइवरों को आधिकारिक तौर पर मंज़ूर किराया चार्ट साथ रखना होगा और उसे साफ़ तौर पर दिखाना होगा, ताकि यात्री सही किराए की पुष्टि कर सकें और विवाद कम हों.