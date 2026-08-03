‘ जंतर-मंतर पर पंक्चर वाले और…’ छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बिधूड़ी के बिगड़े बोल, पीएम मोदी ने किया माफ, तो नेता ने बोला हमला

Jantar Mantar Student Protest: जंतर-मंतर पर हाल ही में छात्रों का बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था. इस प्रदर्शन को सीजेपी के बैनर तले शुरू किया गया था लेकिन बाद में ये पूरे देश के लिए एक बड़ा प्रदर्शन बन गया. सरकार को छात्रों की बात माननी पड़ी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा. इसी बीच बहुत से छात्रों ने पीएम मोदी के लिए अपशब्द भी कहे. एक लड़की ने पीएम मोदी और उनकी मां के लिए भी गलत शब्द कहे. हालांकि पीएम मोदी ने उन्हें बच्चा कहकर माफ कर दिया. एक तरफ जहां पीएम मोदी जेन-जी को अपने सपोर्ट में लाना चाह रहे हैं. वहीं उनके नेता इसे गलत बता रहे हैं.

जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के सीनियर नेता रमेश बिधूड़ी ने कुछ ऐसा कहा कि वे सुर्खियों में आ गए. उन्होंने रविवार को आरोप लगाया कि NEET पेपर लीक के खिलाफ हाल ही में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में छात्रों से ज़्यादा संख्या “पंचर बनाने वालों और ताला बनाने वालों” की थी.

पीएम के खिलाफ अभद्र भाषा की आलोचना

दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद में आयोजित “जेन ज़ी समिट” को संबोधित करते हुए, बिधूड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा की आलोचना की. बिधूड़ी की यह टिप्पणी मोदी की उस अपील के बाद आई है जिसमें उन्होंने उन युवा प्रदर्शनकारियों को “माफ़” करने की बात कही थी जिन्होंने उनके और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था.

विपक्षी नेताओं पर भी साधा निशाना

बिधूड़ी ने कहा, “क्या भारत के बेटे-बेटियां मोदी जी और उनके परिवार के बारे में ऐसी बातें कर सकते हैं? जो लोग मोदी जी के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, वे ज़रूर पंचर बनाने वालों के बच्चे रहे होंगे. दक्षिण दिल्ली से दो बार सांसद रहे बिधूड़ी ने विपक्षी नेताओं पर भी निशाना साधा और कहा कि युवाओं को गुमराह करके जंतर-मंतर पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा किया गया था, जिसमें NEET पेपर लीक को लेकर तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी. उन्होंने कहा, “वहां (जंतर-मंतर पर) पंचर बनाने वाले और ताला बनाने वाले ज़्यादा संख्या में थे. छात्रों की संख्या कम थी.”

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