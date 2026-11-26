Nakodar Assembly Constituency: पंजाब की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी समीकरण बनने लगे हैं. राज्य की नकोदर विधानसभा सीट भी इस बार दिलचस्प मुकाबले का केंद्र बन सकती है. कभी कांग्रेस का मजबूत राजनीतिक आधार रही इस सीट पर पिछले चुनावों में शिरोमणि अकाली दल (SAD) और आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपनी पकड़ दिखाई है. कांग्रेस की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी तीसरे स्थान पर रही. ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस नकोदर में अपना पुराना राजनीतिक आधार वापस हासिक कर पाएगी या 2027 में भी मुकाबला AAP और अकाली दल के बीच सिमट जाएगा?

नकोदर सीट का चुनावी इतिहास क्या बताता है?

पंजाब के जालंधर ज़िले में मौजूद नकोदर असेंबली सीट के चुनावी इतिहास में कांग्रेस और अकाली दल के बीच मुकाबला देखा गया है. मौजूद चुनावी डेटा के मुताबिक, कांग्रेस ने 1977 से 2007 के बीच यह सीट कई बार जीती है. कांग्रेस के अमरजीत सिंह समरा 1997, 2002 और 2007 के असेंबली चुनावों में लगातार MLA चुने गए, जिससे इस इलाके में कांग्रेस की मज़बूत पॉलिटिकल पकड़ का पता चलता है.

हालांकि, 2012 के विधानसभा चुनावों में समीकरण बदल गए. शिरोमणि अकाली दल के गुरप्रताप सिंह वडाला ने कांग्रेस के अमरजीत सिंह समरा को 8,592 वोटों से हराकर यह सीट जीती. उन्हें 61,441 वोट मिले, जबकि कांग्रेस कैंडिडेट को 52,849 वोट मिले.

अकाली दल ने 10 साल तक अपनी पकड़ कैसे बनाए रखी?

2017 के विधानसभा चुनाव में भी अकाली दल ने अपना दबदबा बनाए रखा. गुरप्रताप सिंह वडाला 56,241 वोटों के साथ जीते. आम आदमी पार्टी के सरवन सिंह हेयर 37,834 वोटों के साथ दूसरे और कांग्रेस के जगबीर सिंह बराड़ 35,633 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. इस तरह, कांग्रेस को न केवल एंटी-इनकंबेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ा, बल्कि नकोदर में दो अलग-अलग राजनीतिक ताकतों के बीच मुकाबले का भी सामना करना पड़ा.

AAP ने 2022 में अकाली दल का खेल बिगाड़ा

नकोदर विधानसभा चुनाव तीन-तरफ़ा मुकाबले में बदल गया. आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार इंदरजीत कौर मान 42,868 वोटों के साथ जीतीं. अकाली दल के गुरप्रताप सिंह वडाला 39,999 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कांग्रेस के डॉ. नवजोत सिंह दहिया को 36,068 वोट मिले. AAP ने अकाली दल को सिर्फ़ 2,869 वोटों से हराया. इस बीच, कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही. इस नतीजे से यह साफ़ हो गया कि नकोदर में मुकाबला अब सिर्फ़ कांग्रेस और अकाली दल के बीच नहीं है.

2027 में कांग्रेस के सामने क्या चुनौतियां हैं?

2027 के चुनावों में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपना पुराना सपोर्ट बेस वापस पाना होगा. पार्टी को लगातार दो चुनावों में तीसरे नंबर पर रहने के लिए लोकल लीडरशिप, कैंडिडेट चुनने और बदलते वोटर डायनामिक्स की भूमिका को समझना होगा.

दूसरी ओर, AAP के सामने अपनी मौजूदा सीट बचाने की चुनौती है. अक्टूबर 2026 में, AAP नेता और जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन जगतार सिंह संघेरा ने नकोदर से चुनाव लड़ने की अपनी मंशा सबके सामने ज़ाहिर की थी. इससे पार्टी के अंदर टिकट के लिए संभावित मुकाबले को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी. मौजूदा MLA इंदरजीत कौर मान ने भी कहा कि टिकट पर फ़ैसला पार्टी लीडरशिप करेगी. अकाली दल के लिए, गुरप्रताप सिंह वडाला का लंबे समय से असर और 2022 में मिली मामूली हार वापसी की उम्मीद जगा सकती है.