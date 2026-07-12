पत्नी को भेजी आखिरी सेल्फी, 9 घंटे मौत के मुंह में फंसा रहा युवक; आखिरी दम तक नहीं टूटी उम्मीद

Puna Moshi Garbage Plant Collapse: महाराष्ट्र के पुणे के मोशी में स्थित वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट में हुए भीषण हादसे में मरने वालों की संख्या में काफी बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है. शनिवार, 11 जुलाई को बचाव दल ने मलबे से 7 शव बरामद किए हैं. जिसके बाद मरने वालों की संख्या 8 हो चुकी है. हादसे के दौरान कुल 23 लोग बिल्डिंग के भीतर मौजूद थे. जिसमें से 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है. वहीं आखिरी एक व्यक्ति की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन काफी समय तक चलाया गया.

विजय ने दी मौत को मात

इस हादसे से जिंदा बाहर आए विजय सपकाल की कहानी ने हर किसी को रुला दिया है. मलबे में दबे हुए विजय को जब लगा कि अब उसका बचना मुश्किल है, तो उन्होंने अपनी पत्नी को ‘आखिरी सेल्फी’ भेजी और मैसेज भी किया. मैसेज में लिखा था कि ‘मैं बिल्डिंग के नीचे दबा हूं… जल्दी आओ…’ विजय 9 घंटे तक मलबे में दबा हुआ था. उसके पैरों पर खंभा गिरा था. चारों तरफ कांच और मलबा फैला हुआ था. कूड़े से आ रही मीथेन गैस के कारण सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा था. लेकिन इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी. वह लगातार फंसे लोगों को आवाज देकर उनका हाल पूछता रहा और हौसला बढ़ाता रहा.

9 घंटे मलबे में दबा रहा विजय

दरअसल, बुधवार को दोपहर के समय जब हादसा हुआ, तो उस दौरान 15 से 16 कर्मचारी कैंटीन में खाना खा रहे थे. तभी अचानक कूड़े का पहाड़ बिल्डिंग पर गिर गया और पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई. विजय ने बताया कि मलबे में दबे हुए उन्हें उनका परिवार, बच्चा और पत्नी एकदम सामने नजर आ रहे थे. उन्हें लग रहा था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है और मौत तय है. वह लगातार भगवान का नाम जप रहे थे. आखिरकार 9 घंटे मौत से लड़ने के बाद रेस्क्यू टीम ने उन्हें बाहर निकाला. फिलहाल उनका इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में जारी है. विजय इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मानते. बता दें कि, एक और महिला कर्मचारी की जान बचाई गई.

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सरकार ने दिलाया सख्त कार्रवाई का भरोसा

हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम की ओर से 10 लाख रुपये, महाराष्ट्र सरकार की ओर से 5 लाख रुपये और ठेकेदार की ओर से 25 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. साथ ही, हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी भरोसा दिया गया है.

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