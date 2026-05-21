पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट! लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

Hamza Burhan Killed: पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (PoK) में पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया था. अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक साथी टाइसन बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक पोस्ट में इस हत्या की जिम्मेदारी ली है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमजा बुरहान पर पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले की साजिश रचने का आरोप था. पुलवामा हमला भारत के सबसे घातक हमलों में से एक है.

14 फरवरी, 2019 को जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर CRPF जवानों के एक काफिले को निशाना बनाया गया था. लेथपोरा इलाके में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी को एक बस से टकरा दिया, जिसकी वजह से 40 से अधिक सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई थी.

टाइसन बिश्नोई ने अपने पोस्ट में क्या लिखा?

टाइसन बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट में लिखा कि मेरे सभी भाइयों को राम-राम. आज पाकिस्तान में हमजा बुरहान को गोली मार दी गई. मैं टाइसन बिश्नोई DC_Group के साथ मिलकर और अपने बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई तथा अपने पूरे गैंग के समर्थन से अपने राष्ट्र की ओर से पुलवामा हमले का बदला लिया है. मैं पाकिस्तान में छिपे हर उस आतंकवादी और नशीले पदार्थों के तस्कर को खत्म करने की कसम खाता हूं, जो हमारे देश में नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं.

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भारत सरकार से किया विनम्र अनुरोध

इसके अलावा, भारत सरकार से विनम्र अनुरोध किया कि ऑपरेशन ग्लोबल हंट’ में नशीले पदार्थों के तस्करों के साथ मेरे नाम को शामिल करना पूरी तरह से झूठ है. मैंने न केवल कभी नशीले पदार्थों की तस्करी में हिस्सा नहीं लिया है, बल्कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नशीले पदार्थों को छुआ भी नहीं है; अगर कोई इसके विपरीत साबित कर सकता है, तो मैं खुद भारत लौटकर आत्मसमर्पण कर दूंगा.

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इसके अलावा, टाइसन ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि हम भारत माता के बेटे हैं और हमारे काम हमेशा राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में होते हैं. नशीले पदार्थों की तस्करी में मेरी कथित संलिप्तता के बारे में ये अफवाहें दुर्भावनापूर्ण तरीके से फैलाई जा रही हैं. हम अपनी लड़ाइयां खुद लड़ रहे हैं और हम उन लड़ाइयों को लड़ने के क्रम में कुछ कानूनों को तोड़ने की बात खुले तौर पर और निडरता से स्वीकार करते हैं, लेकिन हम पर ऐसे घिनौने आरोप न लगाएं. इसके अलावा, जो कोई भी मेरे देश का दुश्मन बनकर खड़ा होगा या ऐसे दुश्मनों की मदद करेगा, हम उस पर कोई रहम नहीं दिखाएंगे. मेरे पास पूरी सूची तैयार है; उनमें से हर एक से एक-एक करके निपटा जाएगा. जय श्री राम… जय भारत, जय हिंद… शहीदों को नमन!