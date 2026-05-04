Puducherry Election Results 2026: पुडुचेरी के 30 सीटों का रिजल्ट आया सामने, किसे कहां से मिली जीत? देखें पूरी लिस्ट

Puducherry Election Results 2026, Full Winners List: पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे लगभग सामने आ चुके हैं और इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा. अलग-अलग पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली जहां ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस (AINRC) ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर बढ़त बनाई. वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP), द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), कांग्रेस (INC) और अन्य दलों ने भी कई सीटों पर जीत और बढ़त हासिल की.

इस चुनाव में कुछ सीटों पर बेहद कम अंतर से जीत दर्ज हुई, जबकि कई जगह निर्दलीय उम्मीदवारों ने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया. कुल मिलाकर, पुडुचेरी की राजनीति में नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, जो सरकार गठन में अहम भूमिका निभाएंगे.

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री को मिली जीत

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया NR कांग्रेस के नेता एन रंगासामी ने सोमवार को थट्टांचावडी विधानसभा सीट पर जीत हासिल की. ​​केंद्र शासित प्रदेश (UT) में वोटों की गिनती के बाद उन्हें 4,441 वोटों के अंतर से जीत मिली.EC के अनुसार, AINRC ने छह सीटें और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एक सीट जीती.रंगासामी को कुल 10024 वोट मिले और उन्होंने जीत हासिल की, जबकि उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी, नेयम मक्कल कज़गम के ई विनयगम को 9 अप्रैल को खत्म हुए राज्य विधानसभा चुनाव में 5,583 वोट मिले.इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के सेतु (सेतुसेल्वम) को 3,984 वोट मिले, जो जीतने वाले उम्मीदवार से 6,040 वोट कम थे.

पुडुचेरी विधानसभा चुनाव परिणाम-कुल सीटें: 30

पार्टी का नाम सीटें AINRC (ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस) 10 BJP (भारतीय जनता पार्टी) 5 DMK (द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) 2 INC (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) 1 LJK 1 ADMK (अन्नाद्रमुक) 1 अन्य व निर्दलीय 5

देखें पार्टीवार नतीजे

पार्टी जीती (Won) बढ़त (Leading) कुल ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस (AINRC) 9 1 10 भारतीय जनता पार्टी (BJP) 2 3 5 द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) 1 1 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) 1 0 1 लाच्चिया जननायक काची (LJK) 0 1 1 ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (ADMK) 1 0 1 नेयम मक्कल कड़गम (NYMK) 0 1 1 तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) 0 1 1 निर्दलीय (IND) 3 0 3 कुल 17 8 25

ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस को कहां-कहां से मिली जीत?

क्र.सं. विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट जीत का अंतर 1 विलियनूर (5) बी. रविकौमार 16,970 1,970 2 थट्टांचावड़ी (9) एन. रंगासामी 10,024 4,441 3 लॉस्पेट (11) वी.पी. सिवाकोलुंधु 10,578 1,417 4 मुथियालपेट (13) वैयापुरी मणिकंदन 8,382 952 5 अरियानकुप्पम (19) सी. अयप्पन @ माउट्टायप्पन 14,210 603 6 एम्बालम (21) ई. मोहंदोस 16,017 4,061 7 नेट्टापक्कम (22) पी. राजावेलु 13,665 6,689 8 कराईकल नॉर्थ (26) पी.आर.एन. थिरुमुरुगन 12,731 2,653 9 यानम (30) मल्लाड़ी कृष्णा राव 19,863 4,568

भारतीय जनता पार्टी (BJP) को कहां-कहां से मिली जीत?

क्र.सं. विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट जीत का अंतर 1 मन्नाडीपेट (1) ए. नमास्सिवायम 15,918 6,110 2 नेरावी-टी.आर. पत्तिनम (28) टीकेएसएम मीनाक्षीसुंदरम 10,818 2,018

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) को कहां से मिली जीत?

क्र.सं. विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट जीत का अंतर 1 नेल्लिथोप (17) वी. कार्टिगेयाने 8,226 850

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) को कहां से मिली जीत?

क्र.सं. विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट जीत का अंतर 1 ओस्सुडु (3) पी. कार्तिकेयन 15,400 4,018

लाच्चिया जननायक काची (LJK) को कहां से मिली जीत?

क्र.सं. विधानसभा क्षेत्र आगे चल रहे उम्मीदवार कुल वोट बढ़त का अंतर 1 कामराज नगर (10) जोस चार्ल्स मार्टिन 11,992 6,951

ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (ADMK) को कहां से मिली जीत?

क्र.सं. विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट जीत का अंतर 1 ओपलम (15) ए. अन्बालगन 9,099 1,026

नेयम मक्कल कड़गम (NYMK)

क्र.सं. विधानसभा क्षेत्र आगे चल रहे उम्मीदवार कुल वोट बढ़त का अंतर 1 ऑर्लियामपेट (16) जी. नेहरू उर्फ कूप्पुस्सामी 8,553 1,155

तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) बढ़त

क्र.सं. विधानसभा क्षेत्र आगे चल रहे उम्मीदवार कुल वोट बढ़त का अंतर 1 मनावेली (20) बी. रामू 10,193 1,717

निर्दलीय जीत का विवरण