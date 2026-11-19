PUC Certificate New Rules: ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस के साथ-साथ सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है. ट्रैफिक चेकिंग के दौरान PUC न होने पर गाड़ी मालिकों पर जुर्माना लग सकता है. इसलिए, ड्राइवरों को समय-समय पर अपना PUC चेक करवाना और सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना ज़रूरी है. हालांकि, सरकार ने अब इस प्रोसेस में बदलाव किया है. नए नियमों के तहत, PUC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अलग-अलग एमिशन स्टैंडर्ड और गाड़ी की उम्र के आधार पर तय होती है. इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा नई BS-VI प्राइवेट गाड़ियों के मालिकों को होगा.

BS-VI प्राइवेट गाड़ियों को 3 साल की राहत

नए नियमों के मुताबिक, 6 साल तक पुरानी प्राइवेट BS-VI गाड़ियों के PUC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है. इसका मतलब है कि गाड़ी मालिकों को अब नई गाड़ी खरीदने के बाद पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट लेने के लिए बार-बार PUC सेंटर नहीं जाना पड़ेगा. BS-VI ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए, PUC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 6 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दी गई है. प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ियों के बीच यह फ़र्क ज़रूरी है क्योंकि उनका इस्तेमाल और रोड लाइफ़ अलग-अलग हो सकती है.

6 से 10 साल पुरानी गाड़ियों के लिए क्या नियम हैं?

गाड़ी पुरानी होने के साथ PUC सर्टिफ़िकेट की वैलिडिटी कम होती जाती है. 6 से 10 साल पुरानी गाड़ियों के लिए, वैलिडिटी पीरियड 1 साल तय किया गया है. 10 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों के मालिकों को हर 6 महीने में अपने PUC सर्टिफ़िकेट रिन्यू कराने होंगे. इसका मतलब है कि पुरानी गाड़ियों के लिए पॉल्यूशन टेस्टिंग प्रोसेस रेगुलर रहेगी.

BS-4 और BS-3 गाड़ियों के लिए वैलिडिटी पीरियड क्या है?

PUC पीरियड एमिशन स्टैंडर्ड के आधार पर भी अलग-अलग होता है-

– BS-IV गाड़ियां: PUC सर्टिफ़िकेट 6 महीने के लिए वैलिड होगा.

– BS-I, BS-II, और BS-III गाड़ियां: इन गाड़ियों के लिए वैलिडिटी पीरियड 3 महीने होगा.

इसका मतलब है कि पुराने एमिशन स्टैंडर्ड वाली गाड़ियों के मालिकों को साल में कई बार पॉल्यूशन टेस्टिंग करवानी पड़ सकती है.

गाड़ी मालिकों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए

PUC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि गाड़ी को पॉल्यूशन टेस्टिंग से पूरी तरह छूट मिल गई है. गाड़ी मालिकों को अपनी गाड़ी की उम्र, BS कैटेगरी और यह पर्सनल या कमर्शियल इस्तेमाल के लिए है या नहीं, इसके आधार पर लागू नियमों के बारे में पता होना चाहिए. सर्टिफिकेट के एक्सपायर होने से पहले उसे रिन्यू करवाना भी ज़रूरी है. इससे फाइन और कानूनी कार्रवाई से बचने में मदद मिलेगी, साथ ही गाड़ी के पॉल्यूशन लेवल पर भी नज़र रखी जा सकेगी.