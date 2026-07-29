लोकसभा में पास हुआ लोक परीक्षा संशोधन विधेयक, 5 प्वाइंट्स में जानें बिल की खास बातें

Public Examinations Amendment Bill: दो दिनों की गहन चर्चा और गहमागहमी के बाद संसद के निचले सदन लोकसभा में आज एंटी पेपर लीक बिल यानी ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026’ पारित कर दिया गया है. इस दौरान सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला. इसके बाद लोकसभाल की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए, जिसका सत्तापक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की. इस पर सदन में दोनों पक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा देखने को मिला.

बिल की 5 प्रमुख बातें

इस बिल में इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले लोगों के लिए जेल की सजा बढ़ाने का प्रस्ताव है. इसके तहत, अधिकतम सजा को पांच साल से बढ़ाकर दस साल कर दिया गया है. दोषी को सही सजा मिले, यह पक्का करने के लिए जुर्माने की रकम को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख कर दिया गया है. बिल में पेपर लीक की घटना में शामिल डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट के लोगों और अधिकारियों के लिए जेल की सजा को पहले के तीन साल से बढ़ाकर पांच साल करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा, बिल में संगठित अपराधों के लिए अधिकतम सजा को पहले के पांच साल से बढ़ाकर सात साल करने का प्रावधान है. साथ ही, जुर्माने की रकम को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दिया गया है. हालांकि केंद्र सरकार पेपर लीक की किसी भी घटना को केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप सकती है, लेकिन उसके पास अपराधों की जांच के लिए टास्क फोर्स बनाने का पूरा अधिकार भी है. साथ ही, समय पर जांच पूरी करने के लिए बिल में जांच खत्म करने की दो महीने की समय-सीमा तय की गई है.

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स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन

इस संशोधन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेजी से फैसला सुनाने के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव है. बिल में यह प्रावधान है कि कोर्ट को रोजाना सुनवाई करनी चाहिए और चार्जशीट दाखिल होने के तीन महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना चाहिए.

तेजी से मुकदमा चलाने के लिए बिल में राज्य और केंद्र सरकार से एक या ज्यादा स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने की मांग की गई है. एक मजबूत अपील सिस्टम की जरूरत पर जोर देते हुए बिल में प्रस्ताव है कि हाई कोर्ट के दो जज फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील की सुनवाई करेंगे. इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं की अपील को मंजूरी मिलने की तारीख से तीन महीने के भीतर निपटाया जाना चाहिए.

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