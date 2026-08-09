7 साल में 15 बच्चियों को बनाया निशाना, गरीब मजदूरों की बेटी को सुनसान जगह पर ले जाकर…कैसे पकड़ा गया साइको किलर सुनील कुमार?

Psycho Killer Sunil Kumar: साइको किलर सुनील कुमार की साल 2018 में जब गिरफ्तारी हुई तब अलग-अलग शहरों में बच्चों के साथ यौन शोषण और हत्या जैसे कई भयानक अपराधों का पता चला था, जिसके बारे में बताया जाता है कि वह आवारा जिंदगी जीता था, छोटे-मोटे काम करता था और भंडारों में खाना खाकर अपने पेट भरता था. लेकिन सड़कों पर मिलने वाले बच्चों पर भयानक हमले करता था.

बताया जाता है कि वह 8 साल के कम उम्र की लड़कियों को अपना शिकार बनाता था. जिनके सिर ईंटों से कुचल देता था ताकी उनकी पहचान न हो सके.

मध्य प्रदेश के शहरों तक फैला था आतंक

उसकी हरकतों का सिलसिला मध्य प्रदेश के शहरों तक फैला था, जहां से वह गुरुग्राम (पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था) आया था. सुनील कुमार के बारे में जानकारी देते हुए सरकारी वकीलों ने बताया कि मध्य प्रदेश में भी उस पर कई मामले चल रहे हैं. उन्हें कई मामलों में आरोपी बनाया गया था. सुनील को नवंबर 2018 में तीन साल की बच्ची के रेप और हत्या की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था.

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जांच के दौरान सुनील ने किया दावा

जांच के दौरान उसने दावा किया कि उसने कई सालों में गुड़गांव, दिल्ली, ग्वालियर और झांसी में ऐसे 15 अपराध किए थे. एक 5 वर्षीय बच्ची के परिवार की वकील अंजू रावत नेगी ने बताया कि 6 जनवरी 2017 को बच्ची के पिता ने सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह सिविल लाइंस में एक भंडारे में प्रसाद लेने गई थी लेकिन घर नहीं लौटी. कई दिनों बाद राजीव चौक के पास बच्ची का सड़ा-गला शव मिला था. इसके अलावा, उन्होंने बताया कि कई दिनों की खोजबीन के बाद 25 जनवरी को राजीव चौक के द्रोणाचार्य पार्क में एक पानी की टंकी में बच्ची का शव मिला और परिवार ने उसकी पहचान अपनी लापता बेटी के तौर पर की.

उन्होंने आगे कहा कि पोस्टमार्टम से पता चला कि नाबालिग की हत्या यौन उत्पीड़न के बाद की गई थी. जिसके बाद सिविल लाइंस थाना में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और आईपीसी की धाराओं 201, 302, 363 और 364 के तहत मामला दर्ज किया गया. लेकिन मामला अनसुलझा रहा और यूपी के महोबा जिले के गंज गांव के रहने वाले सुनील ने और भी अपराध किए.

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सुनील कुमार परमार ने दलील दी कि आरोपी ने पांच साल की बच्ची के खिलाफ जघन्य अपराध किया है. जिसके बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि उसने बच्ची का अपहरण किया, उसे एक सुनसान जगह पर ले गया, गंभीर यौन उत्पीड़न किया और फिर उसकी हत्या कर दी.

नवंबर 2018 में हुई गिरफ्तारी

नवंबर 2018 में सेक्टर 66 की एक झुग्गी के पास तीन साल की बच्ची का शव मिला था, जिसके बाद कातिल को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया. तभी पुलिस पहली बार सुनील तक पहुंची. उसका संबंध तीन अपराधों से था – छह साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या; चार साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न और हत्या (जिसका शव 27 नवंबर 2016 को मिला था); और पांच साल की बच्ची का अपहरण और यौन उत्पीड़न (जो जून 2013 में गंभीर रूप से घायल हालत में मिली थी).

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