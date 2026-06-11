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Zirakpur News: स्पा सेंटर में 2 विदेशी खूबसूरत युवतियां क्यों बुलाईं गई थीं, पुलिस अंदर जाते ही समझ गई सारा खेल

जीरकपुर में होटल और स्पा सेंटर देह व्यापार का अड्डा बन चुके हैं. पुलिस ने अब योजना बनाकर इन्हें पूरी तरह से खत्म करने का निर्णय लिया है.

By: JP Yadav | Published: June 11, 2026 3:38:16 PM IST

स्पा की आड़ में कॉल गर्ल रैकेट का धंधा
स्पा की आड़ में कॉल गर्ल रैकेट का धंधा


पंजाब के मोहाली में स्थित जीरकपुर इलाके में स्थित स्पा सेंटर में देह व्यापार रैकेट का खुलासा हुआ है. लगातार मिल रही शिकायत के बाद जीरकपुर के वीआईपी रोड स्थित एक स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी तो कई युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले. कहने को यह स्पा सेंटर है, लेकिन यहां पर देह व्यापार का धंधा काफी समय से चलाया जा रहा था. छापे के दौरान  कुल 6 युवतियों कई युवकों के साथ मिलीं, जिनमें 2 खूबसूरत युवतियां विदेश की थी. देह व्यापार का यह धंधा व्यापार स्तर पर चलाया जाता था. यहां तक कि वाट्सऐप के जरिये ग्राहकों को जोड़ा जाता था, जिससे किसी को शक नहीं हो. वाट्सऐप ग्रुप में मीटिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था. 

स्पा की आड़ में कॉल गर्ल रैकेट का धंधा

शिकायत के बाद बुधवार (10 जून, 2026) को पुलिस टीम ने छापेमारी की. स्पा सेंटर में पहुंचते ही वहां पर हड़बड़ी मच गई, जिससे पुलिस का शक पुख्ता हो गया. स्पा सेंटर में 2 विदेशी युवतियों समेत कुल 6 युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में थीं, जिन्हें रेस्क्यू किया गया. पुलिस को आशंका है कि स्पा सेंटर की आड़ में नियमों के विपरीत गतिविधियां संचालित की जा रही थीं.

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होटलों में भी चल रहा देह व्यापार का धंधा!

सूत्रों के मुताबिक, जीरकपुर शहर में होटलों और स्पा सेंटरों की आड़ में चल बड़े पैमाने पर कथित देह व्यापार का धंधा चल रहा है. वहीं, सूचना पर अवैध धंधे के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है. इसी कड़ी में जीरकपुर पुलिस ने शनिवार (06 , जून 2026) को भी वीआईपी रोड स्थित एक स्पा सेंटर पर अचानक छापेमारी कर बड़ा खुलासा किया था. पुलिस कार्रवाई के दौरान स्पा सेंटर से भी 6 युवतियों को रेस्क्यू किया गया, जबकि मौके से एक महिला मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया.

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पुलिस सूत्रों के अनुसार  रेस्क्यू की गई युवतियों में से 2 विदेशी नागरिक हैं, जबकि अन्य युवतियां दिल्ली और उत्तराखंड की रहने वाली हैं. पकड़े जाने के बाद पुलिस अब युवतियों की पहचान, दस्तावेजों तथा उन्हें यहां तक लाने वाले नेटवर्क की जांच कर रही है.कहा जा रहा है कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

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Tags: Mohali News
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