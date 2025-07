Project Vishnu : DRDO ने कर दिया बड़ा कारनामा, बना डाली ब्रह्मोस से भी ज्यादा घातक मिसाइल…US से लेकर चीन तक किसी के पास नहीं है इसका तोड़

DRDO ET-LDHCM Missile : भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत को एडवांस करने में लगा हुआ है। अब इसी कड़ी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) को बड़ी सफलता हाथ लगी है। असल में DRDO ने एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है, जिसकी रफ्तार और मारक क्षमता अब तक के सभी भारतीय मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस, अग्नि और आकाश से कहीं ज्यादा है।

रिपोर्टों के अनुसार, इसे ‘एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल (ET-LDHCM)’ नाम दिया गया है। यह मैक 8 यानी ध्वनि की गति से आठ गुना तेज़ गति से उड़ सकती है और 1,500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को भेद सकती है।

बता दें कि ET-LDHCM को DRDO ने ‘प्रोजेक्ट विष्णु’ के तहत विकसित किया है। इसे भारत की अब तक की सबसे उन्नत सामरिक मिसाइल माना जाता है, जो ब्रह्मोस, अग्नि-5 और आकाश से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है।

#DRDO has successfully tested the Extended Trajectory Long Duration #Hypersonic Cruise Missile (ET‑LDHCM) under #ProjectVishnu on 14 July 2025. This new missile achieves hypersonic speeds of Mach 8+ and boasts a range of 1,500 km

