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Periods Leave: अब पीरियड्स में स्कूल नहीं? मिलेगी 3 दिन की छुट्टी; सरकार का पीरियड लीव प्लान

Periods Leave: केरल में नई बनी UDF सरकार ने अपने बड़े सामाजिक कल्याण एजेंडे के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए कई कदम उठाए हैं. इनमें स्कूली छात्राओं को हर महीने तीन दिन तक की मासिक धर्म (Periods) की छुट्टी देने का प्रस्ताव भी शामिल है.

By: Heena Khan | Published: May 30, 2026 11:21:52 AM IST

periods leave in kerala
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Periods Leave: केरल में नई बनी UDF सरकार ने अपने बड़े सामाजिक कल्याण एजेंडे के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए कई कदम उठाए हैं. इनमें स्कूली छात्राओं को हर महीने तीन दिन तक की मासिक धर्म (Periods) की छुट्टी देने का प्रस्ताव भी शामिल है. इन पहलों के बारे में V D Satheesan के नेतृत्व वाली सरकार के नीतिगत भाषण में बताया गया, जिसे शुक्रवार को राज्य विधानसभा में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने पढ़ा.

3 दिन की मिलेगी छुट्टी 

छात्राओं पर खास ध्यान देते हुए राज्यपाल ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता मासिक धर्म गरिमा प्रोजेक्ट में झलकती है. इस प्रोजेक्ट के तहत शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक जगहों को लड़कियों और महिलाओं के लिए ज़्यादा सुविधाजनक और सुलभ बनाया जाएगा. इस प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर, सरकार स्कूली छात्राओं के लिए हर महीने तीन दिन तक की मासिक धर्म की छुट्टी शुरू करने की योजना बना रही है. साथ ही, यह भी पक्का करने के लिए कि वे अपनी पढ़ाई में पीछे न रह जाएं, उनके लिए वीकेंड पर एक्स्ट्रा क्लास का भी इंतज़ाम किया जाएगा.

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पीरियड्स के लिए और भी कई सुविधाएं 

कामकाजी माता-पिता की मदद के लिए एक अहम कदम उठाते हुए, सरकार ने ‘मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961’ के तहत ‘बाल देखभाल नियमों’ को लागू करने का प्रस्ताव दिया है. ये नियम यह पक्का करेंगे कि सभी सरकारी दफ्तरों, औद्योगिक संस्थानों, IT पार्कों और 50 से ज़्यादा कर्मचारियों वाले दूसरे कार्यस्थलों में सुरक्षित और अच्छी क्वालिटी के डे-केयर सेंटर और क्रेच चलाए जाएं. राज्यपाल ने यह भी घोषणा की कि ‘बेसहारा और अनाथ-मुक्त केरल पहल’ के तहत, सरकार गोद लेने के अभियानों को बढ़ावा देगी और ‘किशोर न्याय अधिनियम’ के मुताबिक, प्रशिक्षित और अच्छी तनख्वाह पाने वाले पालक परिवारों का एक नेटवर्क तैयार करेगी. इसका मकसद केरल को भारत का पहला “अनाथ-मुक्त” राज्य बनाना है.

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Tags: health tipsKeralaperiods leave
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