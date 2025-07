कौन हैं आशिम कुमार घोष? जिन्हें बनाया गया हरियाणा का राज्यपाल

Haryana New Governor: हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रोफेसर आशिम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय ने एक बयान जारी किया है। राष्ट्रपति ने भाजपा नेता कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। वहीं, अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल बनाया गया है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल पद से ब्रिगेडियर (डॉ.) बीडी मिश्रा (सेवानिवृत्त) का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बता दें कि घोष, बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लेंगे जो 7 जुलाई 2021 को हरियाणा के राज्यपाल बने थे।

कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल ने घोष को राज्यपाल बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा, “प्रो. आशिम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई। अपनी विशिष्ट शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रशासनिक अनुभव के साथ, मुझे विश्वास है कि वे हमारे राज्य के लोगों की निष्ठापूर्वक सेवा करेंगे। पदभार ग्रहण करने पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएँ।”

Warm congratulations to Prof. Ashim Kumar Ghosh on his appointment as Governor of Haryana.

With his distinguished academic background and administrative experience, I’m confident he will serve the people of our state with dedication.

Best wishes as he takes charge!

