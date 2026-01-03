Home > देश > Congress Screening Committee: प्रियंका गांधी को मिली पहली बड़ी चुनावी कमान, असम की स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी; 5 राज्यों के लिए कांग्रेस ने तय की रणनीति

Congress Screening Committee: प्रियंका गांधी को मिली पहली बड़ी चुनावी कमान, असम की स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी; 5 राज्यों के लिए कांग्रेस ने तय की रणनीति

Priyanka Gandhi Assam: कांग्रेस संगठन में प्रियंका को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. प्रियंका गांधी को पहली बार किसी राज्य में स्क्रीनिंग कमिटी की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 3, 2026 11:10:11 PM IST

Congress Screening Committee: कांग्रेस ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है. इस कमेटी में प्रियंका गांधी को असम की स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख बनाया गया है. कांग्रेस संगठन में प्रियंका को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. प्रियंका गांधी को पहली बार किसी राज्य में स्क्रीनिंग कमिटी की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है. 

आपको बता दें कि स्क्रीनिंग कमिटी उम्मीदवारों की सूची तैयार करती है जिस पर अंतिम मुहर पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति में लगाई जाती है. प्रियंका गांधी के अलावा केरल स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी मधुसूदन मिस्री को बनाया गाय है. टीएस सिंह देव तमिलनाडु और पुडुचेरी की स्क्रीनिंग कमिटी के प्रमुख होंगे. वहीं, बीके हरिप्रसाद को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है. 

कौन होगा किस पैनल का हिस्सा?

इसके अलावा कर्नाटक से, बीके हरिप्रसाद पश्चिम बंगाल के पैनल का नेतृत्व करेंगे, जबकि वरिष्ठ सांसद सैयद नसीर हुसैन केरल के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का हिस्सा होंगे और जीसी चंद्रशेखर तमिलनाडु और पुडुचेरी के पैनल का हिस्सा होंगे. तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, असम और पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने हैं.

प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी

इस घोषणा की खास बात प्रियंका, जो पार्टी की महासचिव हैं, को दिया गया काम है, जिन्हें पहले कोई खास भूमिका नहीं दी गई थी. यह पहली बार है जब वायनाड की सांसद एक स्क्रीनिंग कमेटी का नेतृत्व करेंगी जो उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगी ताकि केंद्रीय चुनाव समिति उनमें से चुन सके. यह संगठन में प्रियंका के लिए एक अधिक सक्रिय भूमिका का भी संकेत देता है, जबकि एक वर्ग का तर्क है कि उन्हें चुनाव प्रबंधन विभाग का नेतृत्व करना चाहिए, जिसे अभी तक स्थापित नहीं किया गया है.

वरिष्ठ सांसद सप्तगिरी उलका, इमरान मसूद और सिरिवेल्ला प्रसाद असम के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के अन्य सदस्य हैं, जहां कांग्रेस दस साल के अंतराल के बाद सत्ता में लौटने की उम्मीद कर रही है.

वह उत्तर प्रदेश की प्रभारी थीं, लेकिन राज्य में कांग्रेस के खराब चुनावी प्रदर्शन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था. उन्हें बिना किसी जिम्मेदारी के महासचिव के रूप में बनाए रखा गया था. हालांकि, पार्टी में एक वर्ग प्रियंका के लिए संगठन में बड़ी भूमिका की वकालत कर रहा है.

केरल को लेकर पार्टी की तैयारी

केरल एक और राज्य है जहां पार्टी CPI(M) के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे को हटाकर सत्ता में लौटने की उम्मीद कर रही है. चूंकि वह राज्य से सांसद हैं, इसलिए नेतृत्व ने उन्हें असम का काम सौंपा, जहां उनका मानना ​​है कि उनके पास लड़ाई में मौका है.

वरिष्ठ नेता मधुसूदन केरल मिस्त्री के पैनल का नेतृत्व करेंगे, जहां वह पहले प्रभारी रह चुके हैं. वरिष्ठ सांसद सैयद नसीर हुसैन और नीरज डांगी और वरिष्ठ नेता अभिषेक दत्त पैनल के अन्य सदस्य हैं.

टीएस सिंहदेव करेंगे तमिलनाडु और पुडुचेरी का नेतृत्व

छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का नेतृत्व करेंगे. वरिष्ठ नेता यशोमति ठाकुर, चंद्रशेखर और अनिल कुमार यादव अन्य सदस्य हैं. हरिप्रसाद बंगाल स्क्रीनिंग कमेटी का नेतृत्व करेंगे जिसमें वरिष्ठ नेता मोहम्मद जावेद, ममता देवी और बीपी सिंह सदस्य हैं.

