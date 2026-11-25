Priyanka Gandhi Childhood Story: राजनीति में नेताओं को अक्सर विरोध और आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब इसका असर उनके बच्चों के बचपन पर पड़ने लगे तो हालात और मुश्किल हो जाते हैं. कुछ ऐसा ही गांधी परिवार के साथ भी हुआ था. बात है 1977 के लोकसभा चुनाव के बाद की जब इंदिरा गांधी की हार के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को स्कूल में बदलते राजनीतिक माहौल का सामना करना पड़ा था. क्लासमेट उनसे दूरी बनाने लगे थे और परिवार को लेकर ताने भी सुनने पड़ते थे. एक बार तो प्रियंका गांधी ने स्कूल में एक लड़के को थप्पड़ तक जड़ दिया था. आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था, जिसे प्रियंका आज भी याद करती हैं?

जब में एक लड़के को प्रियंका गांधी ने जड़ा जोरदार थप्पड़

दरअसल, हाल ही में सामने आए एक वीडियो में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी मां सोनिया गांधी के साथ बचपन की कई पुरानी यादें साझा कीं. ‘व्हाट मॉम लेफ्ट आउट ऑफ हर बुक’ (What Mom Left Out of Her Book) नाम के इस वीडियो में उन्होंने 1977 के चुनाव और इमरजेंसी के बाद परिवार के मुश्किल दौर का जिक्र किया. प्रियंका ने बताया कि इंदिरा गांधी के चुनावी हार के बाद परिवार को घर बदलना पड़ा था. उस समय घर का माहौल काफी तनावपूर्ण था. जब वह और राहुल पहली बार स्क्ल पहुंचे तो वहां भी परिस्थितियां पहले जैसी नहीं थीं.

प्रियंका के मुताबिक, स्कूल में एक छोटा लड़का उनके पास आया और संजय गांधी को लेकर कहने लगा कि उनका चाचा जेल में है और वह चोर है. यह सुनकर प्रियंका अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाईं और उन्होंने उस लड़के को थप्पड़ जड़ दिया. इसके बाद वह लड़का रोने लगा और मामला टीचर तक पहुंच गया. हालांकि, डांट प्रियंका को ही सुननी पड़ी.

राहुल गांधी को भी स्कूल में झेलना पड़ा अकेलापन

इस बातचीत में राहुल गांधी ने भी अपने बचपन के उस मुश्किल दौर को याद किया. उन्होंने बताया कि चुनाव के बाद जब वह स्कूल पहुंचे तो कोई भी उनके पास बैठना नहीं चाहता था. क्लासमेट उनसे बात करने से बचते थे और उनका व्यवहार भी काफी रूखा था.

प्रियंका ने माहौल को शांत करने के लिए बर्थडे पार्टी रखी. करीब 32 बच्चों को बुलाया गया था, लेकिन तय समय के 15 मिनट बाद तक कोई नहीं आया. आखिर में, सिर्फ एक दोस्त आया. राहुल ने कहा कि वह दोस्त आज भी उनके साथ है.

राहुल और प्रियंका का नेचर बचपन से ही अलग रहा

बातचीत के दौरान, दोनों भाई-बहनों ने अपने अलग-अलग नेचर पर भी बात की. प्रियंका ने कहा कि वह स्कूल में प्रीफेक्ट थीं और उन्हें रूल्स फॉलो करना पसंद था. दूसरी ओर, राहुल ने खुद को बागी बताया और सवाल पूछना और सिस्टम को चैलेंज करना पसंद किया. राहुल ने मज़ाक में कहा कि प्रियंका हमेशा रूल्स फॉलो करती थीं, जबकि वह खुद बागी थे. प्रियंका ने इस फर्क को आज की पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट से भी जोड़ा.

सोनिया गांधी की किताब के बाद परिवार का यह पहलू सामने आया

गौरतलब है कि यह बातचीत सोनिया गांधी की किताब, बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव के रिलीज होने के बाद सामने आई. इस किताब में उनकी फैमिली लाइफ और कई पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है. नए वीडियो के जरिए, गांधी परिवार ने वे यादें शेयर कीं जो आमतौर पर उनकी पॉलिटिकल पहचान के पीछे छिपी रहती हैं.