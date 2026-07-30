Home > देश > प्रियंका गांधी के ‘गौमूत्र एक्सपर्ट’ टिप्पणी पर बढ़ा विवाद; IIT मद्रास के डायरेक्टर वी. कामकोटी के समर्थन में शिक्षाविदों का खुला पत्र

प्रियंका गांधी के ‘गौमूत्र एक्सपर्ट’ टिप्पणी पर बढ़ा विवाद; IIT मद्रास के डायरेक्टर वी. कामकोटी के समर्थन में शिक्षाविदों का खुला पत्र

Academicians Open Letter To Priyanka Gandhi: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा संसद में दिए गए कथित 'गौमूत्र एक्सपर्ट' टिप्पणी के बाद सियासी और अकादमिक जगत के बीच नई बहस छिड़ गई है.

By: Shristi S | Published: July 30, 2026 6:21:30 PM IST

प्रियंका गांधी के 'गौमूत्र एक्सपर्ट' टिप्पणी पर शिक्षाविदों का खुला पत्र
प्रियंका गांधी के 'गौमूत्र एक्सपर्ट' टिप्पणी पर शिक्षाविदों का खुला पत्र


Academicians Open Letter To Priyanka Gandhi: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा संसद में दिए गए कथित ‘गौमूत्र एक्सपर्ट’ टिप्पणी के बाद सियासी और अकादमिक जगत के बीच नई बहस छिड़ गई है. देश के 200 से ज्यादा वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर, प्रोफेसर और शिक्षाविद खुलकर IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वीं. कामकोटी के समर्थन में उतर आए हैं.

शिक्षाविदों ने एक खुला पत्र जारी कर किसी वैज्ञानिक की शैक्षणिक उपलब्धियों को राजनीतिक टिप्पणी के जरिए कमतर आंकने पर गहरी आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि असहमति लोकतंत्र का हिस्सा हो सकती है, लेकिन किसी विद्वान की पहचान को एक लेबल तक सीमित करना वैज्ञानिक सोच और स्वस्थ सार्वजनिक विमर्श के लिए नुकसानदेह है.

You Might Be Interested In

क्या है पूरा मामला?

लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाषण में बिना किसी का नाम लिए एक टिप्पणी की थी. इसके बाद व्यापक रूप से यह माना गया कि उनका इशारा IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामकोटी की ओर था. इस कथित टिप्पणी को लेकर अकादमिक समुदाय के एक बड़े वर्ग ने नाराजगी जाहिर की.

200 से ज्यादा शिक्षाविदों ने लिखा खुला पत्र 

करीब 215 वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर, प्रोफेसर और शिक्षाविदों ने संयुक्त रूप से तीन पन्नों का एक खुला पत्र जारी किया. इसमें कहा गया कि प्रोफेसर वी. कामकोटी को कथित रूप से गौमूत्र एक्सपर्ट कहकर संबोधित करना किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी भर नहीं है, बल्कि यह पूरे अकादमिक समुदाय के लिए चिंता का विषय है.

पत्र में कहा गया कि किसी विद्वान के तर्कों और शोध पर चर्चा करने के बजाय उसे किसी लेबल के जरिए खारिज करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण और बौद्धिक संवाद की भावना को कमजोर करता है. शिक्षाविदों ने लिखा कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को बिना उपहास या व्यक्तिगत हमलों के भय के सार्वजनिक विमर्श में भाग लेने का अधिकार मिलना चाहिए.

प्रोफेसर वी. कामकोटी की उपलब्धियों का किया उल्लेख

खुले पत्र में प्रोफेसर वी. कामकोटी की शैक्षणिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों का भी विस्तार से उल्लेख किया गया. पत्र के अनुसार, उन्होंने IIT मद्रास से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एम. एस और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है. उनके नाम 150 से ज्यादा शोध पत्र प्रकाशित हैं और वे 50 से ज्यादा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं से जुड़े रहे हैं. 

पत्र में यह भी कहा गया कि उन्हें DRDO Academic Excellence Award और Indian Electronics and semiconductor Associatio techno visionary award जैसे प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं. इसके अलावा भारत के पहले इंडस्ट्री-ग्रेड माइक्रोप्रोसेसर के विकास में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई.

वैज्ञानिक सोच को कमजोर न करें

शिक्षाविदों ने अपने पत्र में कहा कि इतिहास गवाह है कि जिन विचारों को कभी असंभव या अवैज्ञानिक माना गया, उनमें से कई बाद में वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हुए. वहीं कई स्थापित मान्यताओं को समय के साथ नए शोधों ने गलत भी साबित किया. किसी वैज्ञानिक या शोधकर्ता के विचारों से असहमति हो सकती है, उनके तर्कों और साक्ष्यों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन उनकी शैक्षणिक योग्यता और शोध कार्य को व्यक्तिगत टिप्पणियों के आधार पर कमतर नहीं आंका जाना चाहिए.

प्रियंका गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत इस्तेमाल की रोकथाम) अमेंडमेंट बिल, 2026 पर अपनी स्पीच के दौरान यह बात कही. हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनकी बात का इशारा कामकोटि की तरफ था.

Tags: IIT Madraspriyanka gandhi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन 6 हिट फिल्मों में दिखा था मुमताज का दमदार...

July 30, 2026

भारत के 10 सबसे मशहूर GI टैग प्रोडक्ट्स!

July 30, 2026

ICC रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का जलवा, टॉप-10 में 7...

July 30, 2026

तलाक के सालों बाद राजा चौधरी ने बताया क्यों कस्टडी...

July 29, 2026

5 एक्टर्स, जिन्होंने पर्दे पर निभाया गुरु का किरदार

July 29, 2026

2026 में किस IPL फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा?...

July 29, 2026
प्रियंका गांधी के ‘गौमूत्र एक्सपर्ट’ टिप्पणी पर बढ़ा विवाद; IIT मद्रास के डायरेक्टर वी. कामकोटी के समर्थन में शिक्षाविदों का खुला पत्र

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

प्रियंका गांधी के ‘गौमूत्र एक्सपर्ट’ टिप्पणी पर बढ़ा विवाद; IIT मद्रास के डायरेक्टर वी. कामकोटी के समर्थन में शिक्षाविदों का खुला पत्र
प्रियंका गांधी के ‘गौमूत्र एक्सपर्ट’ टिप्पणी पर बढ़ा विवाद; IIT मद्रास के डायरेक्टर वी. कामकोटी के समर्थन में शिक्षाविदों का खुला पत्र
प्रियंका गांधी के ‘गौमूत्र एक्सपर्ट’ टिप्पणी पर बढ़ा विवाद; IIT मद्रास के डायरेक्टर वी. कामकोटी के समर्थन में शिक्षाविदों का खुला पत्र
प्रियंका गांधी के ‘गौमूत्र एक्सपर्ट’ टिप्पणी पर बढ़ा विवाद; IIT मद्रास के डायरेक्टर वी. कामकोटी के समर्थन में शिक्षाविदों का खुला पत्र