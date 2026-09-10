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Priyanka Gandhi: प्रियंका गांधी के नाम पर हो रहा बड़ा खेला! कांग्रेस सांसद ने खुद जारी की चेतावनी

Priyanka Gandhi: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोगों से अपील की कि वे उनके कथित भ्रामक और मनगढ़ंत वीडियो से सावधान रहें. किसी भी झांसे में न आने की अपील की है.

By: Sohail Rahman | Published: September 10, 2026 9:00:13 PM IST

प्रियंका गांधी ने लोगों से की अपील
प्रियंका गांधी ने लोगों से की अपील


Priyanka Gandhi: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आज यानी गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को लोगों से अपील की कि वे उनके कथित भ्रामक और मनगढ़ंत वीडियो से सावधान रहें. साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि वे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट या किसी अन्य भविष्य के वेंचर में निवेश के नाम पर होने वाले धोखाधड़ी वाले कॉल के झांसे में न आएं.

प्रियंका गांधी के ऑफिस ने यह मामला तब उठाया जब उनके डीपफेक वीडियो सामने आए और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल गए. ऑफिस ने कांग्रेस नेता के फॉलोअर्स और अन्य लोगों से कहा है कि वे न तो उन पोस्ट पर क्लिक करें और न ही AI से बने वीडियो में की गई किसी भी अपील को मानें.

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प्रियंका गांधी के ऑफिस ने की अपील

इंस्टाग्राम पर एक औपचारिक स्कैम अलर्ट जारी करते हुए प्रियंका गांधी के ऑफिस ने लोगों को नकली, AI से बने वीडियो के बारे में चेतावनी दी. इन वीडियो में लोगों को धोखा देने और उन्हें फर्जी निवेश के जाल में फंसाने के लिए उनके चेहरे और आवाज का इस्तेमाल किया गया है. कांग्रेस सांसद के ऑफिस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बताया कि प्रियंका गांधी वाड्रा की AI से बनी तस्वीरों और आवाज का इस्तेमाल करके नकली वीडियो WhatsApp, Instagram और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाए जा रहे हैं, जिनमें लोगों से पैसे निवेश करने के लिए कहा जा रहा है.

इसके अलावा, उनके ऑफिस ने आगे कहा कि ये स्कैम हैं. इसके अलावा, लोगों से अपील की गई कि इस पर क्लिक न करें और न ही निवेश करें.



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कांग्रेस सांसद ने लोगों से क्या कहा?

कांग्रेस सांसद ने लोगों से यह भी कहा कि वे ऐसी पोस्ट को तुरंत ब्लॉक करें और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करें. पिछले कुछ वर्षों में मशहूर हस्तियों के डीपफेक और AI से बने वीडियो का इस्तेमाल करके ऐसे स्कैम बहुत बढ़ गए हैं, जिससे कई भोले-भाले निवेशकों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है. 

डीपफेक वीडियो AI का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति के चेहरे और आवाज की नकल करके बनाया जाता है, जिससे यह उस व्यक्ति की हूबहू कॉपी बन जाता है. स्कैमर्स इस आधुनिक तकनीक को तोड़-मरोड़कर और गलत तरीके से इस्तेमाल करके भ्रामक वीडियो बनाते हैं, जिनमें मशहूर हस्तियों की बिना अनुमति वाली तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता है और फिर वे लोगों के पैसे ठगने की कोशिश करते हैं.

मशहूर उद्योगपतियों के डीपफेक वीडियो भी आए सामने

हाल ही में, इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति और रिलायंस के मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपतियों के डीपफेक वीडियो भी सामने आए थे. इनमें ऑनलाइन स्कैमर्स और धोखेबाजों ने AI से बनाए गए वीडियो का इस्तेमाल करके लोगों को फर्जी निवेश के जाल में फंसाया, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ.

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Tags: home-hero-pos-1priyanka gandhi
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