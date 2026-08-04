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25 दिन भूख हड़ताल करो फिर… कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे ने ये क्या बोल दिया? बीजेपी हो गई आगबबूला

Priyank Kharge Statements: कर्नाटक के गृह मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे के एक बयान से बवाल मच गया है.

By: Sohail Rahman | Published: August 4, 2026 9:50:41 AM IST

प्रियांक खरगे ने क्या कहा?
प्रियांक खरगे ने क्या कहा?


Priyank Kharge Statements: कर्नाटक के गृह मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे के एक बयान को लेकर खूब चर्चा हो रही है. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विरोध कर रहे छात्रों को पहले 25 दिनों तक भूख हड़ताल करनी चाहिए, जिसके बाद वह इस्तीफा दे देंगे. बीजेपी ने इस बयान को सोशल मीडिया पर शेयर किया और प्रियांक खरगे पर तीखा हमला बोला.

इस पूरे मामले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है. जिसमें उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे की संवेदनहीन टिप्पणी न केवल प्रदर्शनकारियों की मुश्किल स्थिति का मजाक उड़ाती है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के दोहरे मापदंडों को भी उजागर करती है.

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बीजेपी ने और क्या-क्या कहा?

इस पोस्ट में बीजेपी ने आगे कहा कि वही कांग्रेस पार्टी, जो विपक्ष में रहते हुए छात्रों के अधिकारों के बारे में जोर-शोर से बात करती है, सत्ता में आने पर कर्नाटक में भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को लाठीचार्ज और जेल भेजने की धमकी देती है. उनके लिए न्याय केवल राजनीतिक फायदे का मामला है जिसका इस्तेमाल वे अपने लाभ के लिए करते हैं, उनके दोहरे मापदंड बार-बार सामने आते रहते हैं.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना कर्नाटक के विजयपुरा जिले के टिकोटा में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शन से जुड़ी है, जहां शारदांबा पीयू कॉलेज के परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों ने ओएमआर सीट के सीरियल नंबर और प्रश्न पत्र के सीरियल नंबर में गड़बड़ी का आरोप लगाया. परीक्षार्थी परीक्षा हॉल से बाहर निकल आए और यह भी आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र 30 मिनट की देरी से बांटे गए थे.

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Tags: Priyank kharge
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