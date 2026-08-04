Priyank Kharge: ‘पहले 25 दिन भूख हड़ताल करो, लाठी खाओ… फिर इस्तीफा दूंगा’: छात्र प्रदर्शन पर प्रियांक खड़गे के बयान से मचा बवाल

Priyank Kharge | Priyank Kharge Hunger strike: कर्नाटक में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान हुए हंगामे को लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है. परीक्षा केंद्र पर हुई अफरा-तफरी और पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के इस्तीफे की मांग कर रहा है. वहीं, गृह मंत्री खड़गे ने पुलिस की कार्रवाई का मजबूती से बचाव करते हुए साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और बहुसंख्यक अभ्यर्थियों के भविष्य की रक्षा करना सरकार की पहली जिम्मेदारी है.

परीक्षा केंद्र पर क्यों बढ़ा तनाव?

2 अगस्त 2026 को कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) ने राज्य भर में सिविल पुलिस कांस्टेबल के 1,453 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी. विजयपुरा (टिकोटा) के शारदांबा पीयू कॉलेज केंद्र पर उस समय हंगामा शुरू हो गया, जब अभ्यर्थियों ने देखा कि ओएमआर सीट (OMR Sheet) और प्रश्न पत्र का नंबर आपस में मेल नहीं खा रहा है. सोशल मीडिया पर फैली इस अफवाह के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने विरोध दर्ज कराते हुए परीक्षा का बहिष्कार कर दिया और केंद्र पर हंगामा शुरू हो गया.

इस मामले पर कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक ने तुरंत स्थिति साफ की. उन्होंने कहा, ‘आधिकारिक नोटिफिकेशन, निर्देश पुस्तिका या मौखिक निर्देशों में कहीं भी यह नहीं कहा गया था कि ओएमआर नंबर और प्रश्न पत्र का नंबर एक जैसा होना चाहिए. ओएमआर शीट पर प्रश्न पत्र सीरीज कोड और वर्जन कोड भरने की व्यवस्था होती है. अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें न फैलाएं.’

‘हमने सिर्फ कानून व्यवस्था संभाली’

परीक्षा केंद्र पर हुए हंगामे और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई पर सफाई देते हुए गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी उन लाखों युवाओं के प्रति भी है जो शांतिपूर्वक परीक्षा देने आए थे.

हंगामे पर प्रियांक खड़गे का बयान, ‘अगर कोई परीक्षा केंद्र में अव्यवस्था फैलाएगा, मेन गेट तोड़ देगा और व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो पुलिस से क्या उम्मीद की जाती है? कल लाखों अभ्यर्थियों ने शांति से परीक्षा दी, समस्या सिर्फ 120 लोगों से जुड़ी थी. ऐसे में माहौल बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लेना पड़ा.’

इस्तीफे की मांग पर विपक्ष पर पलटवार

भाजपा नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक समेत विपक्षी दलों (BJP और JD-S) ने भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रियंक खरगे के इस्तीफे की मांग की.

इस पर प्रियांक खड़गे ने भाजपा शासनकाल के चर्चित ‘पीएसआई (PSI) भर्ती घोटाले’ की याद दिलाते हुए तीखा हमला बोला, ‘पहले वे(भाजपा) जाकर 25 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठें. अगर फिर भी वे काबू में न आएं, तो हम लाठीचार्ज करेंगे और उसके बाद मैं इस्तीफा दूंगा, ठीक वैसे ही जैसे पहले उन्होंने किया था. जो लोग आज मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्हें पहले यह जवाब देना चाहिए कि जब पीएसआई (PSI) घोटाला हुआ था, तब मिस्टर बोम्मई ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? जब पीएसआई घोटाला हुआ था, तब मिस्टर अरागा ज्ञानेंद्र ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था?’

प्रियांक खड़गे ने बाद में यह भी स्पष्ट किया कि उनका यह बयान केवल भाजपा की ‘राजनीतिक ड्रामेबाजी’ के खिलाफ था, अभ्यर्थियों या छात्रों के खिलाफ नहीं. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मीडिया संस्थानों ने उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया है. भ्रामक खबरें और फर्जी क्लिप फैलाने वालों के खिलाफ खरगे ने गृह विभाग को कानूनी जांच के निर्देश भी दिए हैं.

‘कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर’

दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रियांक खड़गे के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया और कांग्रेस पर छात्रों के मुद्दों को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया.

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ‘जो कांग्रेस पार्टी नीट (NEET) परीक्षा के नाम पर खुद को छात्रों का हितैषी बताती है, उसका असली चेहरा कर्नाटक में उजागर हो गया है. मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे और राज्य के मंत्री प्रियांक खड़गे का यह कहना कि ‘पहले 25 दिन भूख हड़ताल करो और लाठियां खाओ, फिर इस्तीफे की बात करना’ बेहद गैर-जिम्मेदाराना और संवेदनहीन है.’

उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक में पशुचिकित्सा प्रवेश परीक्षा और पुलिस भर्ती परीक्षा में लगातार गड़बड़ियों की खबरें आ रही हैं, जिससे युवाओं का भविष्य खतरे में है.