Home > देश > देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जानिये 10 खूबियां

देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जानिये 10 खूबियां

Vikram-1: भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट विक्रम-1 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरी.

By: JP Yadav | Last Updated: July 18, 2026 1:45:17 PM IST

देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जानिये 10 खूबियां
देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जानिये 10 खूबियां


Private Rocket Vikram-1: देश के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट विक्रम-1 ने शनिवार (18 जुलाई, 2026) को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरी. यह देश के प्राइवेट स्पेस सेक्टर और कॉमर्शियल लॉन्च की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. 

हैदराबाद (तेलंगाना) स्थित स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित इस मिशन का नाम मिशन आगमन है. यह किसी भारतीय प्राइवेट कंपनी द्वारा सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में स्थापित करने की पहली कोशिश है. समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने स्काईरूट एयरोस्पेस के फाउंडर्स को सफल लॉन्च के लिए बधाई दी.

You Might Be Interested In

तय देरी के बाद सफल लॉन्च

शनिवार सुबह 11:30 बजे होने वाली तय उड़ान से कुछ मिनट पहले मिशन कंट्रोल टीम ने काउंटडाउन को योजना के अनुसार कुछ देर के लिए रोक दिया था, जिससे लॉन्च में थोड़ी देरी हुई. बाद में दोपहर 12:05 बजे लॉन्च सफलतापूर्वक पूरा हुआ. इस उड़ान ने भारत के स्पेस प्रोग्राम के इतिहास में अपनी जगह बना ली है. यह किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में स्थापित करने की देश की पहली कोशिश है.

इतिहास रचा गया

स्काईरूट एयरोस्पेस ने X पर लिखा- ‘ऑर्बिट हासिल कर लिया गया है. विक्रम-1 की टेस्ट फ़्लाइट-1 ऑर्बिट में पहुंच गई है. भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट ने अपना आखिरी बर्न पूरा कर लिया है और अपने पेलोड को लगभग 450 km के ऑर्बिट में पहुंचा दिया है. इसके साथ ही भारत प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च क्षमता वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है. इतिहास रचा गया है.

‘हेलो स्पेस’

एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा- ‘हेलो स्पेस, हम आ गए हैं! विक्रम-1 की टेस्ट फ़्लाइट-1 ने अपना मिशन पूरा कर लिया है. भारत के प्राइवेट सेक्टर का पहला लॉन्च सफलतापूर्वक पूरा हो गया है. 

जानें खूबियां

  1. विक्रम-1 लॉन्च व्हीकल को पहली बार स्काईरूट एयरोस्पेस ने नवंबर 2025 में दिखाया था.
     भारत का पहला कमर्शियल लॉन्च व्हीकल है.
  2.  इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम-1 है,
  3.  विक्रम-1 सैटेलाइट को ‘लो अर्थ ऑर्बिट’ में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है. 
    यह छोटे साइज के सैटेलाइट को ले जाने में सक्षम है.
  4.  इसकी पेलोड क्षमता 350 किलोग्राम है, बाद में विक्रम-1 की अंतिम पेलोड क्षमता 500 किलोग्राम होगी.
     यह सैटेलाइट को पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक अंतरिक्ष में ले जा सकता है.
  5. रॉकेट का वजन 40 टन है.
  6.  यह 20 मीटर यानी लगभग सात मंज़िला इमारत की ऊंचाई के बराबर है.
  7.  इसकी क्षमता 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सैटेलाइट ले जाने की है.

  8.  लॉन्च व्हीकल का डायमीटर 1.7 मीटर है.

  9. इसकी इसकी थ्रस्ट क्षमता 1200 किलोन्यूटन है.

  10. 3डी-प्रिंटेड लिक्विड इंजन पारंपरिक इंजन से 50 प्रतिशत हल्का है.

  11.  सॉलिड फ्यूल बूस्टर कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर के (कार्बन फाइबर से बने) हैं.

 

Tags: science
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गैस दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए?

July 17, 2026

प्रियंका चोपड़ा की 7 सुपरहिट फिल्में

July 17, 2026

मानसून में कौन सी ड्रिंक्स पीनी चाहिए?

July 17, 2026

महादेव के दरबार पहुंचीं अक्षरा सिंह, फोटोज में देखें भोजपुरी...

July 17, 2026

कैसी थी करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट की लव...

July 17, 2026

सर्दी-खांसी समेत इन चीजों में फायदेमंद है काली मिर्च

July 16, 2026
देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जानिये 10 खूबियां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जानिये 10 खूबियां
देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जानिये 10 खूबियां
देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जानिये 10 खूबियां
देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जानिये 10 खूबियां