देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जानिये 10 खूबियां

Private Rocket Vikram-1: देश के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट विक्रम-1 ने शनिवार (18 जुलाई, 2026) को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरी. यह देश के प्राइवेट स्पेस सेक्टर और कॉमर्शियल लॉन्च की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.

हैदराबाद (तेलंगाना) स्थित स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित इस मिशन का नाम मिशन आगमन है. यह किसी भारतीय प्राइवेट कंपनी द्वारा सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में स्थापित करने की पहली कोशिश है. समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने स्काईरूट एयरोस्पेस के फाउंडर्स को सफल लॉन्च के लिए बधाई दी.

तय देरी के बाद सफल लॉन्च

शनिवार सुबह 11:30 बजे होने वाली तय उड़ान से कुछ मिनट पहले मिशन कंट्रोल टीम ने काउंटडाउन को योजना के अनुसार कुछ देर के लिए रोक दिया था, जिससे लॉन्च में थोड़ी देरी हुई. बाद में दोपहर 12:05 बजे लॉन्च सफलतापूर्वक पूरा हुआ. इस उड़ान ने भारत के स्पेस प्रोग्राम के इतिहास में अपनी जगह बना ली है. यह किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में स्थापित करने की देश की पहली कोशिश है.

इतिहास रचा गया

स्काईरूट एयरोस्पेस ने X पर लिखा- ‘ऑर्बिट हासिल कर लिया गया है. विक्रम-1 की टेस्ट फ़्लाइट-1 ऑर्बिट में पहुंच गई है. भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट ने अपना आखिरी बर्न पूरा कर लिया है और अपने पेलोड को लगभग 450 km के ऑर्बिट में पहुंचा दिया है. इसके साथ ही भारत प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च क्षमता वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है. इतिहास रचा गया है.

‘हेलो स्पेस’

एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा- ‘हेलो स्पेस, हम आ गए हैं! विक्रम-1 की टेस्ट फ़्लाइट-1 ने अपना मिशन पूरा कर लिया है. भारत के प्राइवेट सेक्टर का पहला लॉन्च सफलतापूर्वक पूरा हो गया है.

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