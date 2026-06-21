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पीएम मोदी ने कोलकाता में किया योग, पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी भी रहे मौजूद

PM Modi Yoga Day Event: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे.

By: Sohail Rahman | Last Updated: June 21, 2026 7:36:56 AM IST

पीएम मोदी ने कोलकाता में किया योगाभ्यास
पीएम मोदी ने कोलकाता में किया योगाभ्यास


PM Modi Yoga Day Event: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित 12वें सालाना अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मंच पर पहुंचे. इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से भरा हुआ लग रहा है. पूरा देश और दुनिया आपस में जुड़े हुए लग रहे हैं. यही योग की ताकत है. योग सबको जोड़ता है, सबको एक साथ लाता है.

इस मौके पर मैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी दुनिया और पूरी मानव जाति को दिल से बधाई देता हूं. आज योग दिवस पर मैं बंगाल के लोगों की उस सफाई मुहिम के लिए खास तौर पर तारीफ करना चाहता हूं जो उन्होंने चलाई है, यह एक शानदार पहल है.

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पीएम मोदी ने क्या-क्या कहा?

इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि योग दिवस के मौके पर आज बंगाल में होना बहुत खास है. बंगाल की पवित्र धरती, जहां रामकृष्ण परमहंस जैसे संत आए, जहां से स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को योग से परिचित कराया. जहां लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव दे रहा है.



प्रधानमंत्री मोदी ने किया योगाभ्यास

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक योग कार्यक्रम के दौरान योगाभ्यास किया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 ‘स्वस्थ आयु के लिए योग’ की थीम के साथ मनाया जा रहा है.



यह भी पढ़ें – International Yoga Day 2026 : दिल्ली से कोलकाता तक योग दिवस का खूबसूरत नजारा, वीडियो के जरिये जानें यहां

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Tags: narendra modiSuvendu Adhikari
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