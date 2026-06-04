4,398 दिन… सिर्फ एक सप्ताह का इंतजार, पंडित जवाहर नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं पीएम नरेन्द्र मोदी

Prime Minister Narendra Modi: पिछले एक दशक से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की अगुवाई कर रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारतीय राजनीति में नया कीर्तिमान रचने जा रहे हैं. पीएम नरेन्द्र मोदी आगामी मंगलवार (9 जून, 2026) को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड बनाएंगे. इसके साथ ही पीएम मोदी 4,398 दिन लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम बने रहने का देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे.

आगामी 9 जून, 2026 को पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके अगले दिन यानी 10 जून को एनडीए मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी, जिसमें प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी जाएंगी. इसी बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया एन. चंद्रबाबू नायडू इस बाबत एक प्रस्ताव रखेंगे. इस प्रस्ताव का सहयोगी दलों के नेता समर्थन करेंगे. इस प्रस्ताव में बतौर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पिछले 12 साल की उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र होगा.

कौन सा रिकॉर्ड तोड़ेंगे पीएम मोदी

यहां पर बता दें कि पंडित जवाहर लाल नेहरु ने पहली बार 13 मई, 1952 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री की शपथ ली थी. वह लगातार 4397 दिनों तक यानी 12 साल 14 दिनों तक देश के निर्वाचित पीएम रहे थे. ऐसे में पीएम मोदी 9 जून, 2026 को जवाहर लाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. पीएम मोदी निर्वाचित पीएम के तौर पर 9 जून को 4398 दिन यानी 12 साल 15 दिन पूरे कर लेंगे. इस तरह वह पंडित नेहरु का रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

यहां पर बता दें कि पंडित जवाहर लाल नेहरू 15 अगस्त, 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे. इसके बाद पहले लोकसभा चुनाव होने तक नेहरू अंतरिम सरकार के मुखिया यानी पीएम थे इसका मतलब वह निर्वाचित प्रधानमंत्री नहीं थे.

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यह अलग बात है कि पंडित नेहरू अपने निधन 27 मई, 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे. निर्वाचित पीएम की बात करें तो नरेन्द्र मोदी रिकॉर्ड तोड़ देंगे जबकि जवाहर लाल नेहरू का संपूर्ण कार्यकाल जोड़ा जाए तो कुल 6,130 दिन है. ध्यान देने की बात यह है कि इसमें वह 1733 दिन भी शामिल हैं, जिसमें वो अंतरिम या गैर निर्वाचित सरकार के मुखिया रहे.

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