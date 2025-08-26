अहमदाबाद में PM Modi को किया गया सम्मानित, गुजरात में देशवासियों को प्रधानमंत्री ने दी बड़ी सौगात

PM Modi in Ahmedabad: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा है। वहीँ अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहतरीन अंदाज में अहमदाबाद में स्वागत किया गया साथ ही उन्हें वहां सम्मानित किया गया है। जिसके चलते उन्होंने गुजरात स्थित टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत भी की। बताया जा रहा है यह प्लांट तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का संयुक्त उद्यम है। जिसके चलते सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रतिनिधि निदेशक तोशीहिरो सुजुकी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। इतना ही नहीं वहीँ इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ‘अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेंगे, उन पर लिखा होगा- मेड इन इंडिया।

प्रधानमंत्री मोदी को किया गया सम्मानित

वहीँ इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहमदाबाद में सम्मानित किया गया, जहां उन्होंने गुजरात स्थित टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत के साथ भारत के बैटरी इकोसिस्टम के अगले चरण का उद्घाटन किया। बताया जा रहा है कि ये प्लांट तोशिबा, डेंसो और सुजुकी का एक संयुक्त उद्यम है। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रतिनिधि निदेशक तोशीहिरो सुजुकी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित हैं।

इंडिया में ही होगा EV का निर्माण

वहीँ इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज गणेश उत्सव के इस उत्साह में, भारत की ‘मेक इन इंडिया’ यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, हमारे इसी लक्ष्य की ओर एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात 100 देशों में किया जाएगा। इसके साथ ही, आज से हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोलाइट निर्माण की भी शुरुआत हो रही है।

