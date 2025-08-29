PM Modi In Japan: जापान दौरे पर PM Modi, जानिए क्या है विदेश जाने का मकसद?

PM Modi In Japan: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान दौरे पर हैं। जी हाँ PM Modi अब जापान पहुँच चुके हैं। वहीँ इस दौरान उनका वहां भव्य स्वागत किया गया। वहीँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी वार्षिक द्विपक्षीय बैठक के लिए जापान पहुंचे हैं, जिससे अमेरिका के साथ टैरिफ़ को लेकर तनाव के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मज़बूत करने की उम्मीद है। दो दिवसीय इस यात्रा में अन्य बातों के अलावा Quad पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

जानिए क्यों पहुंचे PM मोदी जापान

जापान स्थित मीडिया प्लेटफ़ॉर्म निक्केई एशिया ने बताया है कि जापान अगले दशक में भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 10 ट्रिलियन येन (68 अरब डॉलर) का निवेश करेगा। यह निवेश कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, पर्यावरण और चिकित्सा सहित कई क्षेत्रों पर केंद्रित है। यात्रा से पहले, एक्स पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने कहा, “हम अपने सहयोग को नई गति देने, अपने आर्थिक और निवेश संबंधों के दायरे और महत्वाकांक्षा का विस्तार करने और एआई और सेमीकंडक्टर सहित नई और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

Quad पर होगी अहम चर्चा

वहीँ इस दौरान विदेश मंत्रालय ने कहा कि एजेंडे में एक “महत्वपूर्ण मंच” क्वाड होगा – एक रणनीतिक समूह जो चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने और इंडो-पैसिफिक देशों को वित्त पोषण और आर्थिक विकास के लिए एक विकल्प प्रदान करने के लिए बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद Quad के देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं।

