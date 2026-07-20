पीएम मोदी का कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज- मैं 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा...

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत कई अन्य मुद्दों पर दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी धरने के बीच सोमवार (20 जुलाई, 2026) को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मीडिया से रूबरू होने के दौरान युवाओं को संदेश देते नजर आए. संसद का सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए ऐसी बात कह दी, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल है. मानसून सत्र शुरू होने से पहले संसद परिसर में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देश की आर्थिक प्रगति, अंतरिक्ष क्षेत्र में मिली नई उपलब्धियों और युवाओं की क्षमता का जिक्र किया. इस दौरान प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा- ‘वो 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहे हैं.’

नाम नहीं लेकर किया राहुल गांधी पर तंज

संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विक्रम-1 रॉकेट के सफल प्रक्षेपण की सराहना की. इस मौके पर उन्होंने तारीफ करते हुए बताया कि स्काईरूट की पूरी टीम की औसत आयु केवल 28 वर्ष है. ऐसे युवा देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं. इसी दौरान उन्होंने राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा- ‘मैं 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा हूं.’ हालांकि अपने बयान में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा कांग्रेस नेता और रायबरेली सीट से लोकसभा सांसद राहुल गांधी की ओर था.

पिछले एक महीने में हासिल की कई उपलब्धि

इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले एक महीने के दौरान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं. यह भी बताया कि मॉनसून सत्र से पहले एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचा था और अब एक भारतीय निजी स्टार्टअप ने अंतरिक्ष क्षेत्र में नई सफलता दर्ज की है.

यहां पर बता दें कि सोमवार (20 जुलाई, 2026) से संसद के मानसून सत्र का आगाज हो गया. लोकसभा में एक बार फिर से वही पुराना नजारा दिखा. संसद के निचले सदन में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्‍यों ने हंगामा शुरू कर दिया. स्‍पीकर ओम बिरला हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों को समझाते रहे, पर वे मानने को तैयार नहीं हुए.