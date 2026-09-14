कौन हैं पीएम मोदी के स्कूल के साथी असगरभाई,  मुंबई में किसने किया उनके साथ ‘घोटाला’

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके 81 वर्षीय स्कूल के साथी असगरभाई वोहरा ने मुलाक़ात की. इस दौरान उन्होंने मुंबई में ज़मीन के 15 साल पुराने विवाद का मुद्दा उठाया. पीएम मोदी के स्कूल के साथी ने एक चिट्ठी सौंपी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी 2,810 वर्ग मीटर ज़मीन पर 2 बिल्डरों ने गैर-कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है.

यहां पर बता दें कि 81 वर्षीय असगरभाई वोहरा ने गुजरात के वडनगर में उसी स्कूल में पढ़ाई की थी, जहां नरेन्द्र मोदी भी पढ़ते थे. बावजूद इसके असगरभाई ने कभी अपने पुराने स्कूल के साथी से मदद मांगने के बारे में नहीं सोचा, जबकि वे कम से कम 15 साल से भयंदर में ज़मीन के एक विवाद में फंसे हुए है. गुजरात के गांधीनगर के रहने वाले असगरभाई वोहरा ने कहा कि उन्होंने उनसे संपर्क नहीं किया, क्योंकि उन पर देश का नेतृत्व करने की बड़ी ज़िम्मेदारी है. वह उन्हें उस मामले से परेशान नहीं करना चाहता था जिसे वह एक छोटा मुद्दा मानते थे. हालांकि, कुछ महीने पहले जब पीएम मोदी से उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को अपनी समस्या के बारे में बताया और उनसे मिलने का समय मांगा.

उन्होंने कहा कि इसके बाद मुझे PMO (प्रधानमंत्री कार्यालय) से फ़ोन आया जिसमें बताया गया कि PM मोदी 8 सितंबर को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) का उद्घाटन करने के लिए मुंबई आ रहे हैं और मुझे उनसे मिलने के लिए वहां पहुंचने को कहा गया.

असगरआई वोहरा ने PM मोदी के सामने अपनी शिकायतें रखीं

इसके बाद 8 सितंबर को वोहरा गांधीनगर से मुंबई आए और प्रधानमंत्री से मिले. इस दौरान एक चिट्ठी सौंपी. इसमें आरोप लगाया गया कि भयंदर ईस्ट में उनकी 2,810 वर्ग मीटर ज़मीन पर 2 बिल्डरों ने गैर-कानूनी तरीके से कब्ज़ा कर लिया है. उन्होंने इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग की. हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए असगरआई वोहरा ने कहा कि पीएम मोदी उनसे गर्मजोशी से मिले और मामले पर गौर करने के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. उन्होंने HT को बताया कि यह प्रॉपर्टी लगभग 37 साल पहले खरीदी थी, लेकिन 2011 में 2 बिल्डरों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया और तब से वह यह लड़ाई लड़ रहे हैं. अब जब वह प्रधानमंत्री से मिले हैं तो उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है.

ज़मीन हड़पने की शिकायत

पुलिस और मीरा-भायंदर नगर निगम को वोहरा द्वारा दी गई शिकायतों के अनुसार, उन्होंने 1989 में एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के ज़रिए भायंदर ईस्ट में नवघर रोड पर 2,810 वर्ग मीटर ज़मीन खरीदी थी. यह प्रॉपर्टी पुराने सर्वे नंबर 240 का हिस्सा थी और अब इसे सर्वे नंबर 185, हिस्सा नंबर 6 के रूप में पहचाना जाता है.

असगरभाई वोहरा का कहना है कि हालांकि उन्होंने यह प्रॉपर्टी कभी किसी को बेची या ट्रांसफर नहीं की थी, लेकिन 2011 में इस पर कब्ज़ा कर लिया गया और बाद में इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया. एक हिस्सा स्वयं बिल्डर्स के नियंत्रण में और दूसरा सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन्स के नियंत्रण में, जिसके बारे में असगरआई वोहरा का आरोप है कि वह बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता से जुड़ी हुई थी.

वर्ष 2015 में असगरभाई वोहरा की शिकायत के आधार पर कथित ज़मीन हड़पने के मामले में FIR दर्ज की गई थी. उन्होंने बताया कि इसके बाद CID (क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) से जांच के आदेश दिए गए और 2026 की शुरुआत में रिपोर्ट सौंपी गई. इस बीच वर्ष 2025 में असगरभाई वोहरा को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना उनके खिलाफ़ एक मामला दर्ज किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि मीरा-भायंदर नगर निगम के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट और रेवेन्यू अधिकारियों ने भी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद के बावजूद निर्माण से जुड़ी मंज़ूरी दे दी.