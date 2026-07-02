मेरी छोटी बहन…भारत दौर पर आईं जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा?

PM Modi on Japan PM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपनी जापानी समकक्ष सनाए ताकाइची को अपनी ‘छोटी बहन’ बताया. इस दौरान दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में मिलकर काम करने का अपना पहला समझौता किया और अपनी ‘खास रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी’ को और मजबूत करने के लिए कई नई पहल शुरू कीं.

16वें भारत-जापान सालाना शिखर सम्मेलन में बातचीत के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री के तौर पर भारत की अपनी पहली यात्रा पर आईं ताकाइची का स्वागत किया और कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत है.

पीएम मोदी ने क्या कहा?

पीएम मोदी ने कहा कि मैं भारत-जापान सालाना शिखर सम्मेलन के लिए अपनी पहली यात्रा पर भारत आईं जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची – जो मेरी छोटी बहन हैं – का स्वागत करता हूं. वह जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री और एक दूरदर्शी व लोकप्रिय नेता हैं. तकाइची को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नई दिल्ली और जापान एक स्वतंत्र, खुले और नियमों पर आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक जैसी सोच रखते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि टेक्नोलॉजी दोनों देशों के संबंधों का एक अहम स्तंभ बन गई है.

उन्होंने कहा कि हमारी साझा प्राथमिकताएं एक स्वतंत्र, खुला और नियमों पर आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र है. हमारी टेक्नोलॉजी साझेदारी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई है.

My remarks during the India-Japan Joint Economic Forum. https://t.co/dhFvUo0YET — Narendra Modi (@narendramodi) July 2, 2026







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दोनों नेताओं ने की घोषणा

दोनों नेताओं ने रक्षा क्षेत्र में मिलकर काम करने के एक ऐतिहासिक समझौते की भी घोषणा की – जो भारत और जापान के बीच अपनी तरह का पहला समझौता है. इसके साथ ही उन्होंने आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, अहम खनिजों और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उपायों की भी घोषणा की. पीएम मोदी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में जापान ने अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि दुनिया की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल ये दोनों देश शांति, स्थिरता और नियमों पर आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे.

दोनों प्रधानमंत्रियों ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की. इससे पहले दिन में शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति भवन में तकाइची का औपचारिक स्वागत किया गया.

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