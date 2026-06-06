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कांग्रेस के एकछत्र राज को पीएम मोदी ने किया खत्म, क्षेत्रीय दलों का साथ लेकर लोकतंत्र को किया मजबूत

Prime Minister Narendra Modi: अपने पीक पर रही कांग्रेस ने जहां क्षेत्रीय दलों से दूरी बनाई तो पीएम मोदी सबको साथ लेकर चल रहे हैं और लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं.

By: JP Yadav | Published: June 6, 2026 12:23:09 PM IST

कांग्रेस के एकछत्र राज को पीएम मोदी ने किया खत्म, क्षेत्रीय दलों का साथ लेकर लोकतंत्र को किया मजबूत
कांग्रेस के एकछत्र राज को पीएम मोदी ने किया खत्म, क्षेत्रीय दलों का साथ लेकर लोकतंत्र को किया मजबूत


Prime Minister Narendra Modi: आजादी (1947) के बाद देश में कई दशकों तक केंद्र में कांग्रेस का ही शासन रहा. ‘जेपी आंदोलन’ के दौर को छोड़ दें तो पंडित जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने देश भर में एक छत्र राज किया. 1947 के बाद कांग्रेस ने 1977 तक लगातार शासन किया. उसके बाद उसे मुश्किलें आने लगीं, खासतौर से इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के अलावा आपातकाल जैसा फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ. भले ही इसका तात्कालिक असर एक ही चुनाव  में नजर आया, लेकिन इससे कांग्रेस की छवि प्रभावित हुई. पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी के गठन और उसके संघर्ष ने कांग्रेस को कुछ हद तक बैकफुट पर धकेल दिया. कुछ राज्यों में वाम दलों के अलावा अन्य क्षेत्रीय दलों के उभार ने कांग्रेस की ताकत को कम करके उसकी निर्भरता भी बढ़ा दी.  

एक-पार्टी का दबदबा बनाम प्रतिस्पर्धी संघीय राजनीति

1947 में देश आजाद हुआ तो कई राजनीतिक दल सक्रिय थे, लेकिन कांग्रेस का फलक बहुत बड़ा था. यही वजह है कि कांग्रेस ने 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में 489 में से 364 सीटें जीत कर ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जो शायद ही कभी टूटे. वहीं, इस चुनाव में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को सिर्फ 16 सीटें मिलीं. भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठन (6 अप्रैल 1980) के बाद से ही संघर्ष जारी रखा बजाय इसके कि उसे असफलता मिली, लेकिन पहली बार 1984 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को 2 सीटें मिली थीं. 

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यह चुनाव तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लड़ा गया था. कांग्रेस के पक्ष में उठी सहानुभूति लहर के बावजूद भाजपा को 2 सीटें मिलीं. हनामकोंडा (आंध्र प्रदेश) से चंदू पटला जंगा रेड्डी जीते जबकि महेसाणा (गुजरात) सीट पर एके पटेल ने विजय हासिल की. कांग्रेस ने केंद्र की सत्ता में रहने के दौरान विपक्ष को कुछ नहीं समझा. इंदिरा गांधी भी विपक्ष को कुछ नहीं समझती थीं. यही वजह है कि 25 जून, 1975 को इंदिरा गांधी ने तानाशाही अंदाज  में आपातकाल लगाया. भारी विरोध के बाद आखिरकार 25 मार्च 1977 को इसे हटाया, लेकिन तब तक देश में लोकतंत्र की करीब-करीब ‘हत्या’ हो चुकी थी.  आपातकाल का यह काला अध्याय आज भी कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा है. 

पीएम मोदी ने लिया क्षेत्रीय दलों का साथ

इसके इतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के कई बड़े राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर केंद्र में शासन कर रहे हैं. ‘सबका साथ और सबका विकास’ को पीएम मोदी ने प्राथमिकता दी. कांग्रेस के दौर में जहां क्षेत्रीय दल उपेक्षित रहे वहीं पीएम नरेन्द्र मोदी ने इन्हें ना केवल अपने साथ जोड़ा बल्कि सरकार में भागीदार भी बनाया.

1951 से अब तक 5 गुना बढ़े मतदाता!

वर्ष  1951 के चुनावों में भारत में केवल 53 पार्टियां थीं. अब वर्तमान में भारत में 2,593 से अधिक राजनीतिक दल हैं. यह राजनीतिक व्यवस्था की जटिलता को दिखाती है. भारत के पहले आम चुनाव में करीब 17 करोड़ मतदाता थे, जबकि वर्ष 2014 तक मतदाताओं की संख्या बढ़कर 83 करोड़ से ज्यादा हो गई, जिससे भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का दायरा लगभग 5 गुना बड़ा हो गया. 

पीएम ने खत्म किया एक ही ‘पार्टी’ का प्रभाव

एक दौर था जब भारतीय राजनीति एक पार्टी (कांग्रेस) के प्रभाव की साक्षी रही, लेकिन इस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तोड़ा है. जानकार मानते हैं कि भाजपा अब लंबे समय तक भारतीय राजनीति का केंद्रीय ध्रुव बनी रह सकती है. भाजपा के विचार में सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों का भविष्य काफी हद तक मौजूदा सरकार के कामकाज पर निर्भर है और यह पीएम नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में सही दिशा में है.  

यह भी पढ़ें: कोरोना संकट से वैश्विक उथल-पुथल तक, नेहरू के मुकाबले पीएम मोदी के सामने कितनी बड़ी थीं चुनौतियां? कैसे पाया काबू

Tags: prime minister narendra modi
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