घोर पाप…नीट पेपर लीक पर बोले पीएम मोदी, कहा- मामला सामने आते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की

PM Modi on NEET Paper Leak: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में बोलते हुए कहा कि नीट पेपर लीक का मामला सामने आते ही सरकार ने तुरंत कार्रवाई की. लीक को घोर पाप बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी हिरासत में हैं. इसके अलावा, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि NEET पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद सरकार ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेजा.

उम्मीदवारों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने नीट की दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया, जो सफलतापूर्वक आयोजित हुई और नतीजे भी तय समय पर घोषित किए गए.

रिजिजू ने क्या कहा?

रिजिजू ने कहा कि सरकार की त्वरित कार्रवाई का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. उन्होंने जोर देकर कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से भविष्य में लीक को रोकने और सार्वजनिक परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने में मदद मिलेगी.

जब सुप्रीम कोर्ट NEET-UG पेपर लीक मामले में कई याचिकाओं पर सुनवाई की तैयारी कर रहा है, तो याचिकाकर्ताओं ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को भंग करने और कथित लीक की CBI जांच की मांग की है. इस विवाद के कारण परीक्षा की विश्वसनीयता को लेकर चिंताओं के चलते NEET-UG 2026 को 12 मई को रद्द कर दिया गया था.

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कैसे शुरू हुआ विवाद?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब NTA ने 6 मई को प्रोविजनल आंसर की जारी की और छात्रों तथा कोचिंग संस्थानों ने एक कथित “गेस पेपर” की ओर इशारा किया जो असल परीक्षा से काफी मिलता-जुलता था. बाद में जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि परीक्षा से पहले खासकर राजस्थान में हाथ से लिखा हुआ एक प्रश्न बैंक सर्कुलेट हुआ था. इसके बाद एनटीए ने राजस्थान और उत्तराखंड से मिली गड़बड़ी की शिकायतों को केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया, जबकि राजस्थान पुलिस ने दावा किया कि परीक्षा से पहले 400 से ज्यादा सवाल लीक हुए थे, जिनमें से 135 सवाल फाइनल पेपर से मेल खाते थे. जांच के परिणामस्वरूप कई गिरफ्तारियां हुईं और कई संदिग्धों से पूछताछ की गई.

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