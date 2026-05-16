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नीदरलैंड की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को क्यों याद आई 16 मई की तारीख? इस दिन क्या खास हुआ था

PM Modi Netherlands Visit 2026: नीदरलैंड की यात्रा के दौरान आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि 16 मई को ही 2014 में एनडीए को बहुमत हासिल हुई थी.

By: Sohail Rahman | Last Updated: May 16, 2026 4:04:36 PM IST

पीएम मोदी ने 16 मई को क्यों किया याद?
पीएम मोदी ने 16 मई को क्यों किया याद?


PM Modi Netherlands Visit 2026: नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वहां का माहौल देखकर उन्हें ऐसा लगा मानो वो भारत में ही हैं. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि वहां जो प्यार और उत्साह देखने को मिला, वह किसी उत्सव जैसा था और कुछ पलों के लिए तो उन्हें बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वे किसी विदेशी धरती पर हैं.

अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 16 मई की तारीख के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि ठीक इसी दिन 12 साल पहले 16 मई 2014 को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए थे.

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दशकों बाद देश को मिली स्थिर सरकार

दशकों बाद यह तय हो गया था कि भारत को आखिरकार एक स्थिर सरकार मिलेगी, जिसे पूर्ण बहुमत का समर्थन प्राप्त होगा. एक वह दिन था और एक आज का दिन है. करोड़ों भारतीयों ने मुझपर भरोसा जताया है. वह मुझे न थकने देते हैं और ना रुकने देते हैं. वह मुझे लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है. इसके अलावा, भारतीय संस्कृति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जहां दुनिया भर की कई सभ्यताएं समय के साथ लुप्त हो गईं.

वहीं भारत की विविध संस्कृति आज भी जीवंत बनी हुई है. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि पीढ़ियां बदल गईं, देश बदल गए और परिवेश बदल गए. फिर भी भारतीयों के भीतर निहित मूल मूल्य और अपनेपन की भावना आज भी वैसी ही बनी हुई है.



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प्रवासी भारतीयों को दिया श्रेय

उन्होंने इस अटूट भावना का श्रेय प्रवासी भारतीयों को दिया, जिन्होंने अपनी भाषाओं और परंपराओं को सफलतापूर्वक जीवित रखा है. नीदरलैंड्स में बसे भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी कहानियां केवल प्रवास की कहानियां नहीं हैं, बल्कि संघर्षों के बीच हासिल की गई सफलता के शानदार उदाहरण हैं. उन्होंने आगे कहा कि नीदरलैंड्स की अर्थव्यवस्था और समाज में आप जो योगदान दे रहे हैं, उस पर हर भारतीय को बेहद गर्व है.

इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नीदरलैंड की सरकार और वहां के लोगों को प्रति भी अपना गहरा आभार व्यक्त किया और भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं.

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Tags: narendra modi
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