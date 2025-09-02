राहुल-तेजस्वी के मंच से मां को दी गई गाली पर PM Modi की आई प्रतिक्रिया, सुन नहीं पाएगी कांग्रेस-राजद

PM Modi Mother Abuse Row: बिहार में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के नेतृत्व में निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा (Voter Adhikar Yatra) की रैली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी मां को किसी शख्स ने गालियां दी थी। अब इस पर पीएम मोदी (PM Modi) की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार (02 सितंबर) को बिहार की महिलाओं के लिए जीविका निधि सहकारी संघ की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति ने ऐसी कल्पना नहीं की थी।

पीएम मोदी ने क्या कहा? (PM Modi)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने आगे कहा कि बिहार में आरजेडी-कांग्रेस (RJD-Congress) के मंच से मेरी मां को गालियां दी गईं। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का नाम का अपमान नहीं हैं, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जितना दर्द मेरे दिल में है, उतना ही दर्द बिहार के लोगों को भी है। इसके अलावा, उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति ने इसकी कल्पना नहीं की थी कि बिहार में आरजेडी-कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गोलियां दी गईं।

राजद-कांग्रेस पर बोला हमला

ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। ये अपमान बिहार की सभी माताओं का अपमान है। कुछ दिन पहले बिहार में जो हुआ, उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा हम अपनी मां के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपने सम्मान पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम राजद के अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कांग्रेस के हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपनी मां का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह आवाज गली-गली से उठनी चाहिए।

महिलाओं के लिए योजना का शुभारंभ

आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड का शुभारंभ किया और संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। इस अवसर पर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस सुविधा से बिहार के हर गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को आसानी से पैसा मिल सकेगा। उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे उनके काम और व्यवसाय को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।