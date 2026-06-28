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पीएम मोदी की अपील का असर! सोना नहीं खरीदे और पेट्रोल भी बचाए; मन की बात में साझा किए अनुभव

PM Modi Mann ki Baat: मन की बात कार्यक्रम के 135वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोना न खरीदने और पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील के असर के कई अनुभव साझा किए.

By: Sohail Rahman | Published: June 28, 2026 1:47:32 PM IST

पीएम मोदी की अपील का दिखा असर
पीएम मोदी की अपील का दिखा असर


PM Modi Mann ki Baat: रविवार को ‘मन की बात’ के 135वें एपिसोड का प्रसारण किया. जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोना न खरीदने और पेट्रोल-डीजल बचाने की अपनी अपील के असर पर बात रखी. जिसको लेकर पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि उन्होंने न सिर्फ मेरी अपील का समर्थन किया, बल्कि उसमें सक्रिय रूप से सहयोग भी किया. कई परिवारों ने अपने अनुभव मेरे साथ साझा किए हैं.

कई परिवारों ने तय किया है कि वे अपने घरों में शादियों के लिए सोना नहीं खरीदेंगे. अगर जरूरत पड़ी तो वे मौजूदा सोने को ही रीसायकल करेंगे. कई लोगों ने कारपूलिंग के अपने अनुभव भी साझा किए हैं. जो लोग अलग-अलग गाड़ियों से एक ही दिशा में यात्रा करते थे, वे अब साथ यात्रा कर रहे हैं. मुझे खुशी है कि हम भारतीय इस संकट का सामना मिलकर कर रहे हैं.

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पीएम मोदी ने की थी ये अपील

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरान-अमेरिका-इजरायल संघर्ष से पैदा हुए वैश्विक संकट के बीच पीएम मोदी ने हाल ही में जनता से पेट्रोल-डीजल बचाने, एक साल तक सोना न खरीदने और कारपूलिंग अपनाने की अपील की थी. आज ‘मन की बात’ कार्यक्रम में उन्होंने इन अपीलों के असर के बारे में बात की. पीएम मोदी ने कहा कि मैंने लोगों से कहा था कि वे कुछ समय तक सोना खरीदने से बचें, जहां तक ​​संभव हो. मैंने उनसे विदेश में छुट्टियां मनाने से बचने और कारपूलिंग को बढ़ावा देने के लिए कहा था.

यह भी पढ़ें – क्या ऐसे दिया गया था केतन को धक्का? लोहागढ़ किले पर सिया गोयल से कराया गया सीन रीक्रिएशन, खुल सकते हैं कई राज

मैंने किसानों से आग्रह किया था कि वे रसायन-मुक्त खेती अपनाएं, अपनी मिट्टी की रक्षा करें और प्राकृतिक खाद का अधिक से अधिक उपयोग करें. कई परिवारों ने अपने अनुभव साझा करते हुए संदेश भेजे हैं. बहुत से परिवारों ने इस बार शादियों के लिए सोना न खरीदने का फैसला किया है. अगर ज़रूरत पड़ी तो वे पुराने सोने से ही नए गहने बनवाएंगे.

पीएम मोदी ने 3 नए जहाजों के बारे में क्या कहा?

‘मन की बात’ के दौरान नौसेना में शामिल किए गए तीन नए जहाजों के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जून के महीने में देश ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिन पर हर नागरिक को गर्व महसूस होता है. ये उपलब्धियां देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं. हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना के एक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला. वहां INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया.

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Tags: home-hero-pos-1narendra modi
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