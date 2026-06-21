कोलकाता में पहली बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का होगा आयोजन, 10 लाख लोगों के साथ योगाभ्यास करेंगे पीएम मोदी

PM Modi Yoga Day Event: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में योग करेंगे. इस कार्यक्रम में लगभग 10 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. यह जानकारी आयुष मंत्रालय ने दी है. इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने बताया कि पीएम मोदी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम के लिए कोलकाता पहुंच गए हैं.

इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम यहां आयोजित किया जाएगा, क्योंकि कोलकाता देश की योग राजधानी बनने की ओर अग्रसर है.

रेड रोड पर होगा कार्यक्रम

भारत सरकार रेड रोड पर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले कोलकाता में हावड़ा ब्रिज के पास एक ड्रोन शो आयोजित किया गया, जिसमें योग मुद्राओं और सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रदर्शन किया गया. आयुष मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि यह पहली बार है जब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है.

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35 हजार लोग रहेंगे मौजूद

रविवार सुबह कार्यक्रम स्थल पर लगभग 35,000 लोग मौजूद रहेंगे, जबकि पूरे कोलकाता में लगभग 10 लाख लोग पीएम मोदी के साथ योग करेंगे. सरकारी पोर्टल पर लगभग 7 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है. इस बीच, मंत्रालय की संयुक्त सचिव मोनालिसा दास ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम हर साल अलग-अलग जगहों पर आयोजित किया जाता है और हर राज्य इसे अपने अनोखे तरीके से मनाता है.

कोलकाता में 4 जगहों पर रन फॉर योग कार्यक्रम का होगा आयोजन

कोलकाता में चार जगहों पर ‘रन फॉर योग’ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 10,000 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है. जिलेभर में ‘रन फॉर योग’ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. योग गुरु उमंग त्यागी पीएम मोदी के साथ योग करेंगे.

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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का इतिहास

इस दिन को मनाने की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में अपने भाषण के दौरान योग दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा था. प्रस्ताव को समर्थन मिला और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 69/131 के तहत 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया. पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था.