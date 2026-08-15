PM Modi Speech Today: ‘दिमागी नक्सलियों’ को करना होगा अलग-थलग, लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का बड़ा बयान

PM Modi Speech: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कई बातें कहीं. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ‘दिमागी नक्सलियों’ को अलग-थलग करना होगा. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि देश के भीतर हों या बाहर, भारत हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है.

पीएम मोदी ने कहा कि देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बनाकर बैठे हैं. सरकारी कमिटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था. मेरे प्यारे देश वासियों जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा करने में सफलता मिली है. लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में हैं. हिंसा और अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं. समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति-भांति के दाव कर रहे हैं. इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा. इन दिमागी नक्सलियों को अलग-थलग करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा.

पीएम मोदी ने युवाओं से की अपील

पीएम मोदी ने युवाओं सो अपील की कि वे चल रही जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और इस प्रक्रिया को त्रुटि-मुक्त बनाने के लिए अपने परिवारों के बारे में सही जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने में मदद करें. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि भारत को अपने युवाओं की मदद की जरूरत है और उनसे आग्रह किया कि वे नेतृत्व संभालें और जनगणना प्रक्रिया के लिए समय निकालें. मोदी ने हर नागरिक से यह भी अपील की कि वे 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयास में सहयोग करें.

हथियारी नक्सल तो गए लेकिन ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में हैं। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भाँति-भाँति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।#IndependenceDay… pic.twitter.com/m2qMeznI7L — Sambit Patra (@sambitswaraj) August 15, 2026







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2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए मजबूत दावेदार है भारत

पीएम मोदी ने कहा कि भारत 2036 के ओलंपिक की मेजबानी करने का एक मजबूत दावेदार है. उन्होंने कहा कि 5-15 आयु वर्ग में खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और इस बड़े आयोजन में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देशव्यापी प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया जाएगा. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण ‘समय की मांग’ है और सभी राजनीतिक दलों से इस कदम का समर्थन करने की अपील की. प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें और महिला शक्ति के प्रति अधिक सम्मान की बात कही.

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