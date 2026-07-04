PM मोदी ने जोधपुर में किया नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन, जयपुर मेट्रो फेज-2 की रखेंगे आधारशिला

Jodhpur Airport Inauguration: राजस्थान के जोधपुर में शनिवार (04 जुलाई, 2026) को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया और जोधपुर में ही बदली हुई ‘UDAN’ योजना की शुरुआत भी की. वहीं, प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को ही दोपहर करीब 12:15 बजे बालोतरा जाएंगे, जहां वे लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली विकास परियोजनाओं को देश को समर्पित करेंगे, उनका उद्घाटन करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे. इस मौके पर वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे.
480 करोड़ की लागत से तैयार हुआ नया टर्मिनल भवन
प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया. 480 करोड़ रुपये की लागत से विकसित यह भवन 23,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है. इसकी वार्षिक यात्री क्षमता 20 लाख यात्रियों की है. आधुनिक सुविधाओं से लैस यह टर्मिनल यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करेगा.
#WATCH | जोधपुर, राजस्थान | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया और जोधपुर में संशोधित ‘उड़ान’ योजना का शुभारंभ भी किया।
प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12:15 बजे वे बालोतरा जाएंगे, जहां वे लगभग ₹1.06 लाख करोड़ की विकास परियोजनाओं को… pic.twitter.com/EhdlyXDCK8
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 4, 2026
रिंग रोड का फोरलेन मार्ग करेगा सफर आसान
प्रधानमंत्री ने जोधपुर रिंग रोड के खंड-2 (कारवार-डांगियावास) पर एनएच-125ए के चार लेन मार्ग का उद्घाटन भी किया. इस दौरान करीब 740 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना से जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों की सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होगी. इससे यातायात दबाव कम होगा, यात्रा अधिक सुरक्षित बनेगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है.
क्या है खूबी
नए टर्मिनल भवन की वास्तुकला राजस्थान की शाही विरासत से प्रेरित है. इसमें मेहराब, झरोखे और पारंपरिक राजस्थानी शैली को आधुनिक डिजाइन के साथ जोड़ा गया है. ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण और हरित भवन निर्माण तकनीकों को अपनाते हुए इसे विकसित किया गया है. भवन को 5-स्टार जीआरआईएचए रेटिंग दिलाने का लक्ष्य रखा गया है.