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PM मोदी ने जोधपुर में किया नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन, जयपुर मेट्रो फेज-2 की रखेंगे आधारशिला

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को जोधपुर दौरे के दौरान पश्चिमी राजस्थान को हवाई और सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ी कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात दी.

By: JP Yadav | Last Updated: July 4, 2026 12:24:55 PM IST

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Jodhpur Airport Inauguration: राजस्थान के जोधपुर में शनिवार (04 जुलाई, 2026) को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया और जोधपुर में ही बदली हुई ‘UDAN’ योजना की शुरुआत भी की. वहीं, प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को ही दोपहर करीब 12:15 बजे बालोतरा जाएंगे, जहां वे लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली विकास परियोजनाओं को देश को समर्पित करेंगे, उनका उद्घाटन करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे. इस मौके पर वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

480 करोड़ की लागत से तैयार हुआ नया टर्मिनल भवन

प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया. 480 करोड़ रुपये की लागत से विकसित यह भवन 23,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है. इसकी वार्षिक यात्री क्षमता 20 लाख यात्रियों की है. आधुनिक सुविधाओं से लैस यह टर्मिनल यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करेगा.

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रिंग रोड का फोरलेन मार्ग करेगा सफर आसान

प्रधानमंत्री ने जोधपुर रिंग रोड के खंड-2 (कारवार-डांगियावास) पर एनएच-125ए के चार लेन मार्ग का उद्घाटन भी किया. इस दौरान करीब 740 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना से जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों की सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होगी. इससे यातायात दबाव कम होगा, यात्रा अधिक सुरक्षित बनेगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है.

क्या है खूबी

नए टर्मिनल भवन की वास्तुकला राजस्थान की शाही विरासत से प्रेरित है. इसमें मेहराब, झरोखे और पारंपरिक राजस्थानी शैली को आधुनिक डिजाइन के साथ जोड़ा गया है. ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण और हरित भवन निर्माण तकनीकों को अपनाते हुए इसे विकसित किया गया है. भवन को 5-स्टार जीआरआईएचए रेटिंग दिलाने का लक्ष्य रखा गया है.

Tags: rajasthan news
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