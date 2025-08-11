Putin-Trump की मुलाकात से पहले हो गया बड़ा खेला, PM मोदी ने इस नेता को घुमाया फोन…अमेरिका से लेकर रूस तक मचा हड़कंप

PM Modi Zelensky Talk: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और भारत के इस दीर्घकालिक रुख की पुष्टि की कि संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। यह बातचीत ऐसे समय में हुई जब नई दिल्ली ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से होने वाली बैठक का भी स्वागत किया।

पीएम मोदी ने भारत के शांति रुख को दोहराया

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन से संबंधित हालिया घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेनी नेता का धन्यवाद किया और “संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और शांति की शीघ्र बहाली के प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ और निरंतर रुख की पुष्टि की।”

दोनों नेताओं ने भारत-यूक्रेन द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। “राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात करके और हालिया घटनाक्रमों पर उनके विचार जानकर खुशी हुई। मैंने संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर भारत के दृढ़ रुख से उन्हें अवगत कराया। भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देने के साथ-साथ यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है,” मोदी ने X पर पोस्ट किया।

Glad to speak with President Zelenskyy and hear his perspectives on recent developments. I conveyed India’s consistent position on the need for an early and peaceful resolution of the conflict. India remains committed to making every possible contribution in this regard, as well… — Narendra Modi (@narendramodi) August 11, 2025

सितंबर में हो सकती है द्विपक्षीय बैठक

इस बीच, ज़ेलेंस्की ने खुलासा किया कि दोनों नेता सितंबर में एक द्विपक्षीय बैठक करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, “भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरी लंबी बातचीत हुई। हमने सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की – हमारे द्विपक्षीय सहयोग और समग्र कूटनीतिक स्थिति, दोनों पर। मैं प्रधानमंत्री का हमारे लोगों के प्रति उनके गर्मजोशी भरे समर्थन के लिए आभारी हूँ… हम सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एक व्यक्तिगत बैठक की योजना बनाने और यात्राओं के आदान-प्रदान पर काम करने पर सहमत हुए।”

अलास्का में ट्रंप-पुतिन वार्ता का भारत ने किया समर्थन

शनिवार को, विदेश मंत्रालय (MEA) ने अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच अगले सप्ताह होने वाली वार्ता के लिए समर्थन व्यक्त किया। वाशिंगटन और मॉस्को दोनों द्वारा पुष्टि की गई यह बैठक 15 अगस्त को निर्धारित है और इसका उद्देश्य चल रहे युद्ध को समाप्त करना है।

Mahrashtra News: महाराष्ट्र में फिर से गरमाई राजनीति, फडणवीस सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर इस चीज पर लगाया बैन…बिफरा विपक्ष दे दी खुली चेतावनी