Home > देश > पेरिस में भारतीय समुदायों को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा- 12 साल में भारत की जीडीपी दोगुनी हो गई है…

पेरिस में भारतीय समुदायों को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा- 12 साल में भारत की जीडीपी दोगुनी हो गई है…

PM Modi France Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस दौरे के दौरान पेरिस में भारतीय समुदायों को संबोधित किया. जिसमें उन्होंने कहा कि यह भारत के लोकतंत्र की ही ताकत है कि एक चाय बेचने वाले को इस पद तक पहुंचाया है.

By: Sohail Rahman | Published: June 18, 2026 10:33:33 PM IST

फ्रांस की राजधानी पेरिस में पीएम मोदी ने भारतीयों को किया संबोधित
फ्रांस की राजधानी पेरिस में पीएम मोदी ने भारतीयों को किया संबोधित


PM Modi Addresses Indian Diaspora: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इन दिनों फ्रांस के दौरे पर हैं. जहां फ्रांस की राजधानी पेरिस में गुरुवार (18 जून, 2026) को भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संबोधित किया. जिसमें उन्होंने भारतीय समुदायों को संबोधित करते हुए कहा कि पेरिस रौशनी का शहर है, यह रंगों का शहर है. यहां नए विचारों और इनोवेशन के लिए प्रेरणा मिलती है. भारत के अलग-अलग राज्यों से आए आप सभी लोग इस शहर को और भी खूबसूरत बनाते हैं.

आप इसमें नए रंग भरते हैं. कोई तमिल है, कोई पंजाबी, कोई गुजराती, कोई मराठी और कोई बंगाली है. यहां भारत के हर कोने का प्रतिनिधित्व है. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि जब मैं 14 जून को नीस पहुंचा तो सबसे पहले मैंने ‘भारत इनोवेट्स’ कार्यक्रम में हिस्सा लिया. आज जब मैं फ्रांस से लौटने की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ‘भारत कनेक्ट’ कार्यक्रम में आया हूं.

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पीएम मोदी ने क्या-क्या कहा?

जिस तरह से आपने 21वीं सदी के भारत-फ्रांस संबंधों को जोड़ा है, वह हमारी रणनीतिक साझेदारी की एक बड़ी ताकत बन रहा है. मैं आपके लिए 1.4 अरब भारतीय नागरिकों की ओर से शुभकामनाएं लाया हूं. इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. इसके अलावा पीएम मोदी ने आगे कहा कि लगातार 12 वर्षों तक चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है.



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चाय बेचने वाले को इस पद तक पहुंचाया

यह भारत के लोकतंत्र की ही ताकत है कि एक चाय बेचने वाले को इस पद तक पहुंचाया है. पिछले 12 साल 140 करोड़ भारतीयों की अद्भुत क्षमता के प्रमाण रहे हैं. इस दौरान भारत की जीडीपी दोगुनी हो गई है. हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गई है. विश्वविद्यालयों की संख्या भी दोगुनी हो गई है. हाईवे का निर्माण भी दोगुना हो गया है.



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इसके अलावा, उन्होंने कहा कि G7 बैठक के दौरान, मैंने भरोसे पर आधारित पार्टनरशिप बनाने की अहमियत पर जोर दिया. मैंने ‘ग्लोबल साउथ’ के देशों के साथ बराबरी के पार्टनर के तौर पर आगे बढ़ने की बात कही. G7 समिट में भारत का संदेश यह था: ग्लोबल गवर्नेंस तभी असरदार होगी जब वह सबको साथ लेकर चलने वाली (inclusive) होगी. ग्लोबल ग्रोथ तभी टिकाऊ होगी जब उसका फ़ायदा सबको मिलेगा और ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंसानियत के लिए तभी फ़ायदेमंद होगी जब उस पर भरोसा किया जा सकेगा.

भारत और दुनिया के बीच व्यापारिक रिश्तों में एक नई ऊर्जा है – पीएम मोदी

भारत और दुनिया के बीच व्यापारिक रिश्तों में एक नई ऊर्जा है. फ्रांस के साथ भारत का व्यापार लगातार बढ़ रहा है. पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया के कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं. चाहे यूरोपियन यूनियन हो या यूनाइटेड किंगडम, भारत दुनिया के हर देश और हर क्षेत्र के साथ समझौते कर रहा है. अगले महीने, भारत और UK के बीच व्यापार समझौता भी लागू हो जाएगा. यह समझौता भारत के किसानों, मजदूरों और इनोवेटर्स के लिए कई नए मौके देगा.”

Tags: home-hero-pos-1narendra modi
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