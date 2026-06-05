कोरोना संकट से वैश्विक उथल-पुथल तक, नेहरू के मुकाबले पीएम मोदी के सामने कितनी बड़ी थीं चुनौतियां? कैसे पाया काबू

Prime Minister Narendra Modi: कई देशों में सम्मानित किए गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी बुधवार (10 जून, 2026) को भारतीय राजनीति में एक ऐसा इतिहास रचने जा रहे हैं जो संभवतया कई दशकों से किसी भी नेता के लिए करीब-करीब असंभव होगा. 10 जून को पीएम मोदी ऐसे पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जिन्होंने सर्वाधिक दिनों तक केंद्र की सत्ता संभाली. इसके साथ ही पीएम मोदी देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे, जिन्होंने लगातार 4398 दिनों तक सत्ता संभाली थी. पीएम मोदी ने 26 मई, 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. इस तरह 10 जून को उनका कुल कार्यकाल 4399 दिनों का हो जाएगा, जबकि अब तक लगातार लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है, जिन्होंने इस दायित्व को लगातार 4398 दिनों तक संभाला था. आइये हम आपको बताते हैं कि नरेन्द्र मोदी ने जवाहर लाल नेहरू की तुलना में कैसे चुनौतियां का बेहतर सामना किया.

विदेश नीति में बढ़ाया देश का मान

बेशक आजादी के कई दशकों बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति के साथ-साथ विदेश नीति की चुनौतियां भी बदली हैं. आजादी के ठीक बाद भारत के समक्ष चुनौती थी कि वह दो गुटों में किसके पक्ष में जाए, लेकिन पंडित नेहरू ने गुटनिरपेक्ष को चुना. यही वजह है कि शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता से भारत बचा रहा. अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीति बदल चुकी है. अब तक के कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने अमेरिका, यूरोप, रूस, पश्चिम एशियाई देशों और ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ाव बढ़ाया है. भारत रणनीतिक लचीलापन भी बनाए हुई है. इसका मकसद आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा हित भारत के खिलाफ ना जाएं. वैसे भी भारत कभी भी किसी के खिलाफ नहीं रहा है.

कैसे किया चुनौतियों का सामना

बेशक पंडित जवाहर लाल नेहरू ने देश की बागडोर संभाली तो आर्थिक मोर्चे के साथ-साथ हर मोर्चे पर चुनौतियां मिलीं. नेहरू के बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने 1000 साल से अधिक के औपनिवेशिक शासन के बाद राजनीतिक स्थिरता, संस्था-निर्माण और आर्थिक आत्मनिर्भरता की तलाश कर रहे एक नए स्वतंत्र भारत की अगुवाई की. वहीं, पीएम मोदी के सत्ता संभालने के 6 साल के भीतर ही कोविड-19 महामारी ने चुनौती पेश की. इस महामारी ने आर्थिक स्थिति पर भी असर डाला, लेकिन पीएम मोदी ने इसे सफलतापूर्वक पार किया, जिसकी विदेश में भी सराहना हुई. ऐसी कठिन चुनौती में भी देश की आर्थिक स्थिति पर तुलनात्मक रूप से अन्य देशों की तरह असर नहीं पड़ने दिया. पीएम मोदी की अगुवाई में देश ने हर मोर्चे पर बेहतर काम किया. खासतौर पर टीकाकरण अभियान की वजह से भारत दुनिया के अग्रणी देशों की कतार में आ गया.

युद्ध की चुनौतियों का किया सफलता से सामना

इसमें कोई शक नहीं है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू के कार्यकाल में बड़े सैन्य संघर्ष हुए. इनमें पहला भारत-पाक युद्ध और 1962 का भारत-चीन संघर्ष शामिल था. इन घटनाओं ने भारत के शुरुआती सुरक्षा नजरिए को आकार दिया. 1962 में भारत-चीन युद्ध ने एक सबक दिया. कई दशकों के बाद भी पंडित नेहरू की इस बात के लिए आलाचना होती है कि वह चीन को समझ नहीं पाए और भारत को युद्ध में बुरी हार मिली. उस दौर में जहां युद्ध का दौर और जोर था तो वर्तमान में आतंकवाद, साइबर खतरों, सीमा पर तनाव और तकनीकी चुनौतियां हावी हैं. पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से पड़ोसी दुश्मन देशों चीन और पाकिस्तान ने जब-जब चुनौती पेश की तो पीएम नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में जोरदार जवाब दिया गया. पाकिस्तान पर कई सर्जिकल स्ट्राइल और ऑपरेशन सिंदूर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है.

कैसे चलाईं सरकारें

देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रबल समर्थक थे. इसके लिए उन्होंने भारी उद्योगों मसलन भिलाई और राउरकेला स्टील प्लांट के अलावा बांधों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को आधुनिक भारत के मंदिर के तौर पर माना. दूसरी ओर इतिहास रचने वाले नरेन्द्र मोदी का सारा का सारा जोर मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नेंस के साथ मेक इन इंडिया पर रहा है. पीएम मोदी ने लगातार निजी क्षेत्र की भागीदारी पर जोर दिया.

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