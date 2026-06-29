Cabinet Reshuffle: मोदी कैबिनेट में 3 चुनावी राज्यों वाले नेताओं को मिलेगी जगह? किन मंत्रियों की जाएगी कुर्सी

Modi Cabinet Reshuffle: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में कैबिनेट में फेरबदल की प्रबल संभावना लग रही है. पिछले कुछ दिनों की पीएम मोदी और अमित शाह की गतिविधियों को देखें तो इन खबरों पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है. अमित शाह और पीएम मोदी दोनों ने अलग-अलग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की है. दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संकेतों से पता चलता है कि यह कभी भी हो सकता है. उम्मीद की जा रही है कि संसद के मानसून सत्र से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है.

इस मामले से जुड़े सूत्रों ने संकेत दिया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी की नई टीम की घोषणा के साथ ही हो सकता है.

इन नेताओं को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह

जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पदाधिकारियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है और ‘नितिन नवीन की टीम’ के बारे में जल्द ही घोषणा होने की उम्मीद है. पार्टी के युवा चेहरों को संगठन में अहम जिम्मेदारियां सौंपे जाने की संभावना है. सूत्रों के अनुसार, बीजेपी अध्यक्ष ने पिछले सप्ताह कुछ केंद्रीय राज्य मंत्रियों के साथ भी चर्चा की थी. इस बात की प्रबल संभावना है कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी में संगठनात्मक भूमिकाएं दी जाएंगी, जबकि पार्टी पदाधिकारियों को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा.

इसके अलावा, अगले साल पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए इन तीन राज्यों के नेताओं या सांसदों को कैबिनेट के इस विस्तार में महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व मिल सकता है.

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कुछ मंत्रियों के विभागों में हो सकता है बदलाव

कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि मंत्रालय कई विवादों से घिरा हुआ है, जिनमें नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) का पेपर लीक होना और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में अनियमितताएं शामिल हैं. सूत्रों ने संकेत दिया है कि अगर फेरबदल होता है तो यह जुलाई में कभी भी हो सकता है.

इन 3 राज्यों के सांसदों को मिल सकती है जगह

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इन 3 राज्यों के नेताओं को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है. इसके अलावा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद वहां के सांसदों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है. हालांकि, टीएमसी और शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. क्योंकि जब तक उनकी सदस्यता पर लोकसभा स्पीकर अंतिम फैसला नहीं ले लेते. तब तक उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना कम ही लग रही है. ऐसी भी संभावना है कि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के किसी वरिष्ठ पदाधिकारी को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है. सूत्रों ने बताया कि आम आदमी पार्टी (आप) छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सात राज्यसभा सदस्यों में से एक या दो को मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है.

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