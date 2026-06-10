पीएम मोदी के 12 साल बेमिसाल! रचा नया कीर्तिमान, 15 प्रधानमंत्रियों को छोड़ा पीछे

PM Modi Record: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बतौर पीएम 12 साल पूरे कर लिए हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. उन्होंने 9 जून 2024 को तीसरी बार पीएम पद संभाला था. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2026 को एक खास उपलब्धि अपने नाम की है. वह देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू से आगे निकल गए हैं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी ने सबसे लंबे प्रधानमंत्री के कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया है. पंडित नेहरू का चुनाव जीतने के बाद पीएम कार्यकाल 4398 दिनों का था. अब प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी ने 4399 दिन पूरे कर लिए हैं.

जवाहर लाल नेहरू ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कब ली थी शपथ?

आजादी मिलने के बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 13 मई 1952 को पहली बार शपथ ली थी. 1962 के तीसरे लोकसभा चुनावों में लगातार कांग्रेस ने पंडित नेहरू के नेतृत्व में जीत का सिलसिला जारी रखा. प्रथम आम चुनावों से निधन तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू का कार्यकाल 4398 दिनों का कार्यकाल रहा. हालांकि पंडित नेहरू 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री बने थे लेकिन 1952 में लोकसभा चुनाव के पहले तक वो पांच साल अंतरिम सरकार के प्रमुख थे. पंडित नेहरू तब तक चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री नहीं बने थे. यदि 15 अगस्त 1947 से प्रथम आम चुनाव के बीच की अवधि का समय जोड़ दिया जाए तो पंडित नेहरू प्रधानमंत्री पद पर कुल 6130 दिन तक रहे.

Over the past 4,399 days, reforms, infrastructure, technology, and citizen-centric governance have transformed India’s development story and strengthened its global standing. As Prime Minister @narendramodi becomes India’s longest-serving elected Prime Minister, the milestone… pic.twitter.com/wcaOMDna1y — PIB India (@PIB_India) June 10, 2026







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इंदिरा गांधी का तोड़ा रिकॉर्ड

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 जुलाई 2025 को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के लगातार 4077 दिनों के प्रधानमंत्री के लंबे कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा था. पीएम मोदी ने मार्च 2026 में भी एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था. वह गुजरात के सीएम और फिर देश के पीएम रहने के दोनों कार्यकालों को मिला दें तो 8931 दिनों से अधिक समय तक सत्ता में रहने वाले देश के पहले नेता बन गए थे. इस तरह से उन्होंने सिक्किम के पूर्व सीएम पवन चामलिंग (8930 दिन) के रिकॉर्ड को तोड़ा था.

पीएम मोदी ने भारत में किया विकास

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं. जिसकी वजह से देश की दशा और दिशा दोनों बदल गई है. पिछले 4,399 दिनों में सुधारों, बुनियादी ढांचे, टेक्नोलॉजी और नागरिकों पर केंद्रित गवर्नेंस ने भारत की विकास यात्रा को बदल दिया है और वैश्विक स्तर पर इसकी स्थिति को मजबूत किया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने के साथ ही, यह उपलब्धि दिखाती है कि लगातार नेतृत्व और काम को सही ढंग से लागू करने से किस तरह स्थायी बदलाव लाया जा सकता है.

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