Home > देश > ‘आपसे मिलना…’, पीएम मोदी ने रचा नया इतिहास, मेलोनी सहित अन्य देशों के नेताओं ने दी ऐसी बधाई; देखती रह गई दुनिया

‘आपसे मिलना…’, पीएम मोदी ने रचा नया इतिहास, मेलोनी सहित अन्य देशों के नेताओं ने दी ऐसी बधाई; देखती रह गई दुनिया

PM Modi Record: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल पूरा कर लिया है. इस मौके पर दुनिया के अलग-अलग राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम मोदी को बधाई दी है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: June 10, 2026 5:02:36 PM IST

दुनिया के अलग-अलग देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को दी बधाई
दुनिया के अलग-अलग देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को दी बधाई


PM Modi Record: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra modi) ने बतौर पीएम 12 साल पूरे कर लिए हैं. पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. उन्होंने 9 जून 2024 को तीसरी बार पीएम पद संभाला था. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2026 को एक खास उपलब्धि अपने नाम की है. वह देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू से आगे निकल गए हैं.

पीएम मोदी ने सबसे लंबे प्रधानमंत्री के कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया है. पंडित नेहरू का चुनाव जीतने के बाद पीएम कार्यकाल 4398 दिनों का था. अब प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी ने 4399 दिन पूरे कर लिए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री के इस कीर्तिमान पर अलग-अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने क्या कहा है?

You Might Be Interested In

भूटान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा?

भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. 26 मई 2014 को पहली बार यह ज़िम्मेदारी संभालने के बाद से लगातार 4,399 दिन पूरे करते हुए, वे भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं. भारत के लिए यह ऐतिहासिक महत्व का क्षण है.

इटली की प्रधानमंत्री ने क्या कहा?

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई, जो आज भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं. हाल ही में रोम में फिर से मिलना और एक ‘खास रणनीतिक साझेदारी’ की संयुक्त रूप से शुरुआत करना खुशी की बात रही है. यह साझेदारी भविष्य की ओर देखते हुए हमारे देशों और हमारे लोगों के लिए नए अवसर पैदा करने पर केंद्रित है.

यह भी पढ़ें – जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ पीएम मोदी ने रचा इतिहास, बने सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री

इथोपिया के प्रधानमंत्री ने क्या कहा?

इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने कहा कि मैं अपने बड़े भाई और प्रिय मित्र माननीय नरेन्द्र मोदी को बधाई देता हूं. उन्होंने भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने और लगातार तीन बार लोकतांत्रिक जनादेश के साथ दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प के साथ देश का नेतृत्व करने का ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है.

मंगोलिया के राष्ट्रपति ने क्या कहा?

मंगोलिया के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं. प्रधानमंत्री के तौर पर आपके तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने और आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बनने पर कृपया मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें. यह ऐतिहासिक उपलब्धि आपके नेतृत्व और भारत के लोगों के उस अटूट भरोसे और विश्वास का प्रमाण है जो उन्होंने आप पर जताया है.

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने क्या कहा?

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं. श्रीलंका हमारी करीबी साझेदारी को महत्व देता है और हमारे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद करता है. 

यह भी पढ़ें – नेहरू की तुलना में पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में ओबीसी और एससी को मिला कहीं ज्यादा प्रतिनिधित्व

Tags: narendra modi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की 6 खूबसूरत तस्वीरें

June 10, 2026

12 जून को ये फिल्में थिएटर्स में होंगी रिलीज

June 10, 2026

क्या आपने चखी हैं ये 7 तरह की लीची? हर...

June 10, 2026

₹10,000 से कम में धमाल मचा रहे ये स्मार्टफोन, फीचर्स...

June 10, 2026

किन लोगों को हड्डियां कमजोर होने का होता है ज्यादा...

June 9, 2026

मंगलवार को न करें ये गलतियां, वरना नाराज हो सकते...

June 9, 2026
‘आपसे मिलना…’, पीएम मोदी ने रचा नया इतिहास, मेलोनी सहित अन्य देशों के नेताओं ने दी ऐसी बधाई; देखती रह गई दुनिया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘आपसे मिलना…’, पीएम मोदी ने रचा नया इतिहास, मेलोनी सहित अन्य देशों के नेताओं ने दी ऐसी बधाई; देखती रह गई दुनिया
‘आपसे मिलना…’, पीएम मोदी ने रचा नया इतिहास, मेलोनी सहित अन्य देशों के नेताओं ने दी ऐसी बधाई; देखती रह गई दुनिया
‘आपसे मिलना…’, पीएम मोदी ने रचा नया इतिहास, मेलोनी सहित अन्य देशों के नेताओं ने दी ऐसी बधाई; देखती रह गई दुनिया
‘आपसे मिलना…’, पीएम मोदी ने रचा नया इतिहास, मेलोनी सहित अन्य देशों के नेताओं ने दी ऐसी बधाई; देखती रह गई दुनिया