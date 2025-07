‘भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में…’ Jagdeep Dhankhar के इस्तीफे को लेकर पीएम मोदी ने कही ऐसी बात, सुन दंग रह गया हर शख्स

Jagdeep Dhankhar: देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफे के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ के उज्जवल भविष्य की कामना की है। बता दें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेज दिया है। जगदीप धनखड़ ने अपना कार्यकाल पूरा होने से लगभग 2 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया है।

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ‘ श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।’

आपको बता दें, संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के तहत जगदीप धनखड़ का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। उनके इस्तीफे से राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखे पत्र में कई बातों का ज़िक्र किया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ काम करने के एहसास को एक सुखद अनुभव बताया और उनके सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया।

Vice President Jagdeep Dhankhar resigns from his post “to prioritise health care and abide by medical advice.” pic.twitter.com/IoHiN7VGAR

— ANI (@ANI) July 21, 2025