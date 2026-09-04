Home > देश > Giorgia Meloni ने रचा इतिहास, इटली में बनाया नया कार्यकाल रिकॉर्ड; PM Modi ने किया सलाम

Giorgia Meloni ने रचा इतिहास, इटली में बनाया नया कार्यकाल रिकॉर्ड; PM Modi ने किया सलाम

Giorgia Meloni PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इटली की अपनी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी को इटली के युद्ध के बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाली प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी,

By: Heena Khan | Published: September 4, 2026 1:54:15 PM IST

PM Modi Giorgia Meloni
PM Modi Giorgia Meloni


Giorgia Meloni PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इटली की अपनी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी को इटली के युद्ध के बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाली प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी, और कहा कि यह उपलब्धि इटली के लोगों द्वारा उनके नेतृत्व पर दिखाए गए भरोसे को दिखाती है. मेलोनी को अपना दोस्त कहते हुए, PM मोदी ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत-इटली स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को गहरा करने में अहम भूमिका निभाई है.

PM Modi ने दी मेलोनी को बधाई 

मेरी दोस्त प्राइम मिनिस्टर मेलोनी को इटली के युद्ध के बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाली प्राइम मिनिस्टर बनने पर बधाई. यह माइलस्टोन इटली के लोगों के उनके लीडरशिप पर भरोसे और विश्वास को दिखाता है. उनकी दोस्ती ने इंडिया-इटली स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़बूत करने में भी अहम भूमिका निभाई है और मैं अपने देशों के लोगों के लिए एक खुशहाल भविष्य बनाने के लिए हमारे करीबी सहयोग को जारी रखने की उम्मीद करता हूँ. आने वाले सालों में उनकी लगातार सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएँ,” PM मोदी ने X पर लिखा.

You Might Be Interested In

‘ब्रिटेन समेत पूरे यूरोप में हो सकता था परमाणु हमला’ डोनाल्ड ट्रंप के दावे से दुनियाभर में हड़कंप

मेलोनी युद्ध के बाद इटली की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली PM बनीं

जॉर्जिया मेलोनी ने इटली के पॉलिटिकल इतिहास में एक खास जगह बनाई है, उनकी सरकार ने सत्ता में लगातार 1,413 दिन पूरे किए हैं और बेनिटो मुसोलिनी की तानाशाही को छोड़कर, रिपब्लिकन युग की देश की सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार बन गई है. यह उपलब्धि ऐसे देश में खास है जहाँ सरकारें आमतौर पर लंबे समय तक टिकने के लिए संघर्ष करती रही हैं, जहाँ दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद से एडमिनिस्ट्रेशन औसतन लगभग 14 महीने ही चल पाए हैं.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मियों में कौन से ड्राई फ्रूट्स खाना सही है?

September 3, 2026

क्रिस गेल नंबर-1, कोहली से आगे बाबर आजम, टी20 में...

September 2, 2026

कीनू रीव्स की 5 शानदार फिल्में

September 2, 2026

सबसे ज्यादा पैसा पाने वाले टीवी होस्ट

September 2, 2026

ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं?

September 2, 2026

फोन पर टूटा टेम्पर्ड ग्लास लगाने के नुकसान

September 2, 2026
Giorgia Meloni ने रचा इतिहास, इटली में बनाया नया कार्यकाल रिकॉर्ड; PM Modi ने किया सलाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Giorgia Meloni ने रचा इतिहास, इटली में बनाया नया कार्यकाल रिकॉर्ड; PM Modi ने किया सलाम
Giorgia Meloni ने रचा इतिहास, इटली में बनाया नया कार्यकाल रिकॉर्ड; PM Modi ने किया सलाम
Giorgia Meloni ने रचा इतिहास, इटली में बनाया नया कार्यकाल रिकॉर्ड; PM Modi ने किया सलाम
Giorgia Meloni ने रचा इतिहास, इटली में बनाया नया कार्यकाल रिकॉर्ड; PM Modi ने किया सलाम