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Teacher’s Day 2026: हर बच्चे को मिले क्वालिटी एजुकेशन… राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों को दिए राष्ट्रीय पुरस्कार

President Murmu Confers Teachers National Awards: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 5 सितंबर, 2026 को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में देश भर के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए.

By: Shristi S | Published: September 5, 2026 4:48:00 PM IST

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों को दिए राष्ट्रीय पुरस्कार
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों को दिए राष्ट्रीय पुरस्कार


President Murmu Confers Teachers National Awards: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) ने आज 5 सितंबर, 2026 को शिक्षक दिवस (Teacher’s Day 2026) के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में देश भर के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए.

इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्श को साकार करने का सबसे प्रभावी साधन है. प्राथमिक स्कूल छोड़ने वालों की नगण्य दर की उपलब्धि, शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो पाई है. उन्होंने इस राष्ट्रीय सफलता के लिए सभी शिक्षकों की सराहना की.

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राष्ट्रपति ने कहा कि स्कूली शिक्षा, शिक्षा प्रणाली की नींव रखती है. ज्ञान और कौशल तो कभी भी हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन बचपन में अच्छे आचरण की शिक्षा देना कहीं अधिक प्रभावी साबित होता है. शुरुआती कक्षाओं में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर ध्यान केंद्रित करके, हमारे शिक्षक उत्कृष्ट छात्रों और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों की भावी पीढ़ियों को तैयार कर सकते हैं.

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राष्ट्रपति ने रेखांकित किया कि कई छात्र आर्थिक रूप से वंचित परिवारों से आते हैं कुछ में बहुत टैलेंट होता है लेकिन उनमें सेल्फ-कॉन्फिडेंस की कमी होती है; और कुछ स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं. टीचर्स की यह खास ज़िम्मेदारी है कि वे उनमें कॉन्फिडेंस जगाएं और ऐसे सभी स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाएं, जो किसी भी वजह से खुद को कमतर महसूस करते हैं.

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प्रेसिडेंट ने कहा कि देश के डेवलपमेंट में एकेडमिक एक्सीलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत महत्व है. भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल के तौर पर स्थापित करना और इसे नॉलेज सुपरपावर में बदलना हमारी नेशनल प्रायोरिटीज़ में से एक है.

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प्रेसिडेंट ने कहा कि हम एक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और यह लक्ष्य केवल एक वर्ल्ड-क्लास एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है. हमारे टीचर्स एजुकेशन सिस्टम में जान डालते हैं. हमें यह पक्का करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे देश में एक भी स्टूडेंट क्वालिटी एजुकेशन के मौकों से वंचित न रहे. उन्होंने ज़ोर दिया कि हमारे टीचर्स को अपने प्यार और डेडिकेशन से सभी स्टूडेंट्स में नॉलेज, इंस्पिरेशन, मोरैलिटी और सेंसिटिविटी भरनी चाहिए.

Tags: delhipresident droupadi murmuTeacher Day 2026
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