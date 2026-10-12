Governor Appointment 2026: सुधा यादव बनीं कर्नाटक की नई राज्यपाल, 5 अन्य राज्यों में भी नियुक्तियां; किसे कहां मिली जिम्मेदारी?

President Appoints Governor: देश के 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति और फेरबदल किया गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार 12 अक्टूबर 2026 को इन नियुक्तियों को मंजूरी दी. इसके तहत भाजपा की वरिष्ठ नेता सुधा यादव को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. वहीं, सिक्किम, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और उत्तराखंड में भी नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है. इस बदलाव के बाद संबंधित राज्यों में राजभवन की जिम्मेदारियां नए चेहरों को सौंपी जाएंगी.

किस राज्य में किसे बनाया गया राज्यपाल?

राष्ट्रपति की ओर से की गई नियुक्तियों के अनुसार, सुधा यादव कर्नाटक की नई राज्यपाल होंगी. वहीं, अब तक सिक्किम के राज्यपाल रहे ओम प्रकाश माथुर को केरल भेजा गया है. केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.

इसके अलावा, ब्रज मोहन राम को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे.

राज्यपालों की नियुक्ति क्यों होती है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं. राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और राज्य सरकार के कामकाज में संवैधानिक प्रक्रियाओं के पालन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति, विधानसभा सत्र बुलाने और विधेयकों पर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय लेने जैसे कार्य करते हैं.