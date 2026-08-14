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Independence Day 2026: आजादी का असली मतलब… राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम किया संबोधन

President Droupadi Murmu Address To Nation: भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पूर्व संध्या को, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के नाम भाषण दिया. उनका भाषण पारंपरिक रूप से देश की विकास यात्रा, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लक्ष्यों पर केंद्रित था.

By: Shristi S | Published: August 14, 2026 10:25:15 PM IST

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम किया संबोधन
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम किया संबोधन


President Murmu Address On Independence Day: भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पूर्व संध्या को, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के नाम भाषण दिया. उनका भाषण पारंपरिक रूप से देश की विकास यात्रा, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लक्ष्यों पर केंद्रित था. इस भाषण के दौरान, उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं.

राष्ट्रपति ने अपना भाषण यह कहकर शुरू किया हमारे स्वतंत्रता दिवस की शाम को, मैं आप सभी को इस राष्ट्रीय त्योहार पर दिल से बधाई देती हूं. कुछ ही घंटों में, हमारा देश अपनी आजादी के 80वें साल की शुभ शुरुआत का गवाह बनेगा. देश और विदेश में सभी भारतीय इस त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं. हमारा तिरंगा हमारी आजादी का प्रतीक है. हम इसे बड़े गर्व के साथ फहराते हैं.

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राष्ट्रपति ने बताया आजादी का असली मतलब

राष्ट्रपति ने कहा आजादी का असली मतलब यह पक्का करना है कि सभी नागरिक अपनी उम्मीदों को पूरा करने के मौकों का फायदा उठा सकें और भारत को दुनिया का सबसे एडवांस्ड देश बनाने के लक्ष्य की दिशा में काम कर सकें.

राष्ट्रपति ने कहा बस कुछ ही घंटों में, हमारा देश अपनी आज़ादी के 80वें साल की शुरुआत करेगा. देश और विदेश में सभी भारतीय इस त्योहार को खुशी के साथ मनाते हैं. हमारा तिरंगा हमारी आज़ादी का प्रतीक है. हम इसे गर्व से फहराते हैं.

भारत माता 1947 को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुई थीं: राष्ट्रपति

राष्ट्रपति ने कहा कि 15 अगस्त, 1947 को, भारत माता गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुई थीं. सभी नागरिक आज़ाद भारत के भाग्य के निर्माता बने. समर्पित छात्र और शिक्षक, विकास के लिए समर्पित वैज्ञानिक और इंजीनियर, हेल्थकेयर में लगे डॉक्टर और हेल्थ वर्कर, मेहनती मज़दूर और किसान अपनी कोशिशों से देश बना रहे हैं. दूसरे क्षेत्रों में सक्रिय अनगिनत नागरिक, और वे सभी जो संविधान में दिए गए बुनियादी कर्तव्यों को पूरा करते हैं, देश बनाने में अहम भागीदार हैं. मैं उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं.

उन्होंने कहा हम अपनी समृद्ध विरासत और आज़ादी की लड़ाई के आदर्शों को अपनाकर मॉडर्न डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं. ‘वयं राष्ट्रे जागृयाम,’ यह वैदिक कहावत हमें देश के लिए हमेशा सतर्क रहने की प्रेरणा देती है.

भारत माता की सभी संतानों को सलाम: मुर्मू

राष्ट्रपति ने कहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए. बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार और देशभक्ति के ऊंचे आदर्श पेश किए. मैं भारत माता की उन सभी महान संतानों को आदरपूर्वक सलाम करता हूं, जिनके आदर्शों पर चलकर हमारा देश आज़ाद हुआ और तरक्की की. आज, 14 अगस्त को हम बंटवारे की भयावहता स्मृति दिवस मनाते हैं. सांप्रदायिक हिंसा के कारण लाखों लोग शरणार्थी बनने और बंटवारे की भयावहता सहने के लिए मजबूर हुए.

फिर भी, उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी. उन्होंने कहा जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो बंटवारे के गंभीर नतीजों के अलावा, 550 से ज़्यादा रियासतों को नए आज़ाद भारत में मिलाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी. सरदार पटेल ने राजशाही सिस्टम को खत्म किया और उन्हें हमारी आज़ाद डेमोक्रेसी में शामिल किया. डेमोक्रेसी की मातृभूमि, भारत के लोगों में हमेशा से लोगों की भागीदारी की भावना रही है. हमारे देशवासी उस भावना को नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं. आज, आम बैकग्राउंड के लोग कई फील्ड में अहम योगदान दे रहे हैं. इससे मेरा यह यकीन और मज़बूत होता है कि आज के भारत में, हर कोई बड़े सपने देख सकता है और उन्हें हासिल कर सकता है.

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उन्होंने कहा जनता के प्रतिनिधियों का यह फ़र्ज़ है कि वे जनता की उम्मीदों को लेजिस्लेचर तक पहुंचाएं. एग्जीक्यूटिव का यह फ़र्ज़ है कि वह ऐसी पॉलिसी लागू करे जो लोगों और देश के सबसे अच्छे हित में हों. ज्यूडिशियल सिस्टम में शामिल हर किसी का यह फ़र्ज़ है कि वह यह पक्का करे कि गरीबी की वजह से कोई भी न्याय से वंचित न रहे. पिछले एक दशक में, हमारे देश ने तेज़ी से, सबको साथ लेकर चलने वाला विकास किया है, विरासत और विकास को जोड़ने को प्राथमिकता दी है, और तरक्की में रुकावट डालने वाली दशकों पुरानी रुकावटों को दूर किया है.

महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती मना रहे हैं: राष्ट्रपति

राष्ट्रपति ने कहा हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती मना रहे हैं. महात्मा फुले और क्रांतिकारी सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के लिए ऐतिहासिक योगदान दिया. उनके आदर्शों को ध्यान में रखते हुए, पिछले कुछ सालों में वंचितों के उत्थान के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है.

250 मिलियन से ज़्यादा लोगों को गरीबी से सफलतापूर्वक मुक्त किया गया- राष्ट्रपति

250 मिलियन से ज़्यादा लोगों को गरीबी से सफलतापूर्वक मुक्त किया गया है. दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इनक्लूजन स्कीम, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, लगभग 590 मिलियन अकाउंट होल्डर्स को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है, जिसमें 320 मिलियन से ज़्यादा महिला अकाउंट होल्डर्स शामिल हैं.

उन्होंने कहा 800 मिलियन लोगों को मुफ्त राशन देकर उनके लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है. आज, देश में यह जागरूकता बढ़ रही है कि सांस्कृतिक गर्व की भावना किसी देश की संप्रभुता को आध्यात्मिक ताकत देती है. हम विरासत और विकास के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं.

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Tags: droupadi murmuIndependence Day 2026
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